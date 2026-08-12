Jacobs: sfortuna ci vede benissimo. Stesso infortunio di luglio
Jacobs accusa la sfortuna, "a volte ci vede benissimo. Ma io non mollo mai"
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Jacobs accusa la sfortuna, "a volte ci vede benissimo. Ma io non mollo mai"

Un messaggio sui social ai suoi tifosi: "Peccato, ero pronto a giocarmi ancora una volta il titolo europeo. Ci vedremo presto"
Marco Marangoni
Tokyo, Camionati Mondiali di Atletica 2025, Marcel Jacobs
ZUMAPRESS.com / AGF - Marcel Jacobs
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AGI - "A volte la sfortuna ci vede fin troppo bene. Dopo una semifinale dominata, con un tempo che sarebbe bastato per vincere la finale, ero pronto a giocarmi ancora una volta il titolo europeo. Ma quella finale, purtroppo, non sono nemmeno riuscito a correrla. Un infortunio prima della partenza mi ha fermato, ancora una volta. Fa male. Tanto. Soprattutto quando sai di esserci, di stare bene e di poter lottare per vincere". Lo ha scritto Marcell Jacobs questa mattina in un post su Instagram per commentare quanto accaduto ieri sera nella finale dei 100 metri dei Campionati europei di atletica a Birmingham, conclusa 'al passo' al settimo posto dopo essersi rialzato a meta' gara.

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"Adesso faremo tutti gli accertamenti necessari per capire cosa è successo e come procedere - aggiunge Jacobs -. Una cosa, però, non cambia: non si molla. Mai. Ci vediamo presto". Con un cuore ha risposto Nadia Battocletti che ieri sera ha conquistato l'oro nei 5000 metri bissando quello di Roma 2024.

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Stesso problema all'adduttore di luglio

Marcell Jacobs si è infortunato alla gamba, all'adduttore, lo stesso che lo aveva costretto ad uno stop prima della Diamond League del mese scorso a Montecarlo. Quel piccolo stop non gli aveva comunque impedito di rientrare e dominare gli Assoluti di Firenze, prima del recente infortunio muscolare accusato durante il riscaldamento della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham.

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