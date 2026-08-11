Europei nuoto: Martinenghi e Quadarella oro, Curtis bronzo

AGI - Nicolò Martinenghi è campione dei 100 rana agli Europei di nuoto, mentre Simone Cerasuolo ha ottenuto la medaglia di bronzo, gareggiando in 58"90.
Nelle acque dell'Olympic Aquatic Centre di Parigi, Martinenghi - che due anni fa lo avevano visto oro olimpico proprio nei 100 rana - ha vinto in 58"58 grazie a una superlativa vasca di ritorno. Invece il russo neutrale Ivan Kozhakin è salito sul secondo gradino del podio, con 58"68.
Martinenghi: "Oggi sentivo di avere qualcosa in più degli altri"
"Non ho parole. Me lo merito, me lo merito tanto, oggi è stata una gara molto di cuore, di voglia e di riscatto". Così Nicolò Martinenghi ha commentato il suo oro nei 100 rana ai Campionati europei di nuoto a Parigi poco prima di salire sul gradino più alto del podio e godersi, assieme a Simone Cerasuolo, l'inno di Mameli. "Oggi ho provato a mettere tutto quello che avevo: non mi interessava il modo in cui sono arrivato qui, volevo dare tutto senza rimpianti - ha aggiunto il 27enne nuotatore di Varese, portacolori dell'Aniene che due anni fa tra le corsie dell'Olympic Aquatic Centre si è laureato campione olimpico nella stessa gara -. Oggi mi sentivo il più forte e che avevo qualcosa in più degli altri: dovevo vincere per me stesso e basta".
Martinenghi, soprannominato 'Tete', ha poi rivelato in merito al ritiro: "Ci ho pensato un po' quest'anno, non lo nego, ho avuto dei momenti di down dove pensavo che la piscina fosse passata in secondo piano non per mio volere, ma per forza di cose. Però quando poi ti accorgi che hai il cuore per lottare vedi che non hai niente di cui aver paura".
I successi di 'Tete'
'Tete' si è messo al collo il suo terzo oro individuale continentale, il quarto con la staffetta 4x100 misti di Roma 2022. Quella del fuoriclasse azzurro, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, è stata una performance davvero incredibile perché dopo i primi 25 metri era terzo con 45 centesimi di svantaggio sul leader, il connazionale Cerasuolo che aveva toccato in 27"03. Nella seconda vasca, Nicolò ha aumentato le frequenze facendo segnare un parziale di 31"10 per un sontuoso 58"58 finale. Per Martinenghi, allenato a Verona da Matteo Giunta, marito della 'Divina' Federica Pellegrini, un ottimo crono a 32 centesimi dal suo primato italiano che risale a quattro anni fa quando vinse il titolo mondiale a Budapest, l'unico a livello individuale (nel 2023, 2024 e 2025, ha sempre vinto l'argento nei 100 rana).
Quadarella oro negli 800 stile libero
Nuova fenomenale impresa di Simona Quadarella capace di vincere la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai Campionati europei di nuoto a Parigi. L'azzurra ha trionfato in 8'15"55 lasciandosi alle spalle la forte tedesca Isabel Gose (8'18"44), dopo i successi a Glasgow 2018, Budapest 2021 e Roma 2022. Simona Quadarella ha scritto la storia degli 800 stile libero: infatti, la nuotatrice di Roma, tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, è stata la prima a vincere quattro ori consecutivi in questa gara. Sorniona ma sempre attenta nella prima parte di gara, Simona ha cambiato decisamente ritmo ai 400 metri facendo segnare parziali regolari a ogni vasca. Infatti, l'azzurra tra i 400 e i 750 metri è rimasta costante tra 31"29 e 31"07. Quella conquista all'Olympic Aquatic Centre della capitale francese, vasca non 'gentile' con Simona ai Giochi olimpici di due anni fa (due quarti posti), è stata l'undicesima medaglia alla kermesse continentale (nove ori). 'SuperSimona', allenata da Gianluca Belfiore, dopo esser diventata grande con Christian Minotti, si e' lasciata alle spalle le tedesche Gose e Maya Werner (8'22"55).
Curtis al terzo posto nei 100 stile libero
La piemontese Sara Curtis si è aggiudicata la medaglia di bronzo nei 100 stile libero dei Campionati europei di nuoto di Parigi, toccando il bordo in 52"72. Doppietta per l'Olanda con l'oro conquistato dalla fuoriclasse Marrit Steenbergen, che ha stabilito il nuovo record dei Campionati di 51"90, e l'argento di Milou van Wijk, con 52"71.
Thomas Ceccon ha sfiorato la medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai Campionati europei di nuoto. Nella capitale francese, il campione azzurro si è classificato quarto, toccando in 22"72 a cinque centesimi dal suo record italiano stabilito lo scorso anno ai Mondiali di Singapore. Il russo, in gara come atleta neutrale, Egor Kornev si è aggiudicato la medaglia d'oro (22"52), mentre il francese Maxime Grousset l'argento (22"54) e il bielorusso, anche lui neutrale, Grigori Pekarski (22"68) si è collocato sul terzo gradino del podio.