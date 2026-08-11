Eloisa Coiro abbatte il record di Gabriella Dorio

AGI - Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli Europei di Birmingham ha corso un crono sensazionale, 1'57"56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio che resisteva da ben 46 anni, 1'57"66 a Pisa il 5 luglio del 1980, il record italiano femminile più longevo.
Coiro è stata protagonista di una gara condotta con intelligenza tattica restando coperta nel gruppo fino al rettilineo conclusivo dove ha recuperato due posizioni per chiudere al secondo posto sulla scia della britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson (1'57"28). Il 2026 sarà ricordato anche per la caduta dei due antichi primati dell'atletica italiana quelli degli 800 metri: poco più di un mese fa Francesco Pernici correndo in 1'43"60 aveva battuto il record che durava da 53 anni di Marcello Fiasconaro.
Le parole di Eloisa Coiro
"Gabriella Dorio è sempre stata un'ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto. Per me questo record significa tanto e lo cercavo da tempo, non ho guardato i passaggi quindi a fine gara ero completamente sorpresa. Mi sono sentita benissimo, ora non mi metto più limiti: in Europa c'è un livello altissimo, bisogna sfruttarlo". Sono le parole di Eloisa Coiro nella mixed zone dell'Alexander Stadium di Birmingham dopo aver stabilito il nuovo record italiano degli 800 metri nella batteria dei Campionati europei di atletica.
Il record più longevo battuto
La portacolori delle Fiamme Azzurre, 25 anni romana, ha corso gli 800 metri in 1'57"56 migliorando di appena un decimo il record italiano più vecchio dell'atletica italiana, quello di Gabriella Dorio datato Pisa, 5 luglio 1980.
La coincidenza con Los Angeles 1984
Tra le curiosità, l'allieva di Emilio De Bonis ha migliorato il primato a 42 anni esatti dal trionfo della Dorio, nei 1500 metri, alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 (era l'11 agosto).