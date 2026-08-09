'Problemi al ginocchio' per Sinner, salta torneo di Cincinnati

AGI – "Jannik Sinner si è ritirato dal 'Cincinnati Open' a causa di un infortunio al ginocchio destro. In bocca al lupo al nostro campione del 2024, non vediamo l'ora di rivederti l'anno prossimo". A dare la notizia su X sono gli stessi organizzatori del Masters 1000 statunitense.
Il numero uno del mondo, già assente in questi giorni del Masters 1000 in scena sul cemento di Montreal, è alle prese da un po' di tempo con un problema fisico. Dopo la visita presso il reparto di ortopedia della Physioclinic di Milano, l'altoatesino dovrebbe tornare in questi giorni al JMedical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e per provare a guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio sinistro che sembra "disturbarlo" e "limitarlo". Sinner salterà di certo, al pari di Carlos Alcaraz, dunque, il 'Cincinnati Open', in scena dal 13 al 23 agosto, con sorteggio del tabellone principale in programma mercoledì alle 20 italiane.
Jannik Sinner has withdrawn from the Cincinnati Open due to a right knee injury.— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 9, 2026
Wishing all the best to our 2024 champion and can’t wait to see you again next year! ❤️ pic.twitter.com/wYHY94viCE
Sinner: "Il ginocchio mi dà ancora fastidio"
"Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare". Cosi' Jannik Sinner dopo la decisione di dare forfait al Masters americano. "Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob Moran e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo. Ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli Us Open", ha aggiunto l'azzurro.
Jannik verso gli Us Open di New York
Il campione azzurro punta a vincere i prossimi Us Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows Park di New York da domenica 30 agosto. Sul suo cammino potrebbe esserci Carlos Alcaraz, fermo da oltre tre mesi per un infortunio al polso destro.