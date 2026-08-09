MotoGp, tripletta Aprilia a Silverstone. Terzo Bezzecchi

AGI – A Silverstone, nel Gran Premio di MotoGp in Gran Bretagna c'è la tripletta dell'Aprilia: la vittoria è tutta di Raul Fernandez e dietro di lui ecco Jorge Martin, e poi Marco Bezzecchi. Quarto posto per Alex Marquez con Ducati. Quinto Pedro Acosta con Ktm.
Fernandez (Aprilia Trackhouse) centra quindi il dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo riscatta la caduta nella Sprint Race e domina dal primo all'ultimo giro, precedendo al traguardo il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Completa il podio uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia), terzo nonostante una condizione fisica tutt'altro che ottimale. Quarto Alex Marquez (Ducati Gresini) su Pedro Acosta (Ktm), bravo a difendersi all'ultimo giro dagli attacchi di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Si chiude un weekend difficilissimo per le Ducati ufficiali: caduta per Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez è solamente settimo a quasi dieci secondi dalla vetta.
Bezzecchi: "Volevo troppo il podio"
"Sono molto contento e molto stanco, ma ne è valsa la pena. Volevo troppo il podio e non ho mollato nella seconda parte di gara, non potevo mollare e mi sono divertito un sacco. Mi ero tenuto qualcosa con le gomme, sapevo che fisicamente avrei pagato un po' e ho avuto un calo a metà gara". Ha detto Marco Bezzecchi (Aprilia), ai microfoni di Sky Sport, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna. "Ho fatto due operazioni nell'arco di sei o sette giorni e non stato semplice. Anche psicologicamente non è stato facile perché mi ero fatto male nella gara prima della pausa", ha aggiunto Bezzecchi.
Classifica piloti del Mondiale MotoGp
Queste le classifiche del Mondiale di MotoGp al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, dodicesimo appuntamento del calendario (su 22):
- 1. Jorge Martin (Esp) 240 punti
- 2. Marco Bezzecchi (Ita) 209
- 3. Ai Ogura (Jpn) 203
- 4. Marc Marquez (Esp) 200
- 5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 199
- 6. Raul Fernandez (Esp) 184
- 7. Pedro Acosta (Esp) 163
- 8. Francesco Bagnaia (Ita) 143
- 9. Alex Marquez (Esp) 106
- 10. Luca Marini (Ita) 86
Classifica costruttori
- 1. Aprilia 367 punti
- 2. Ducati 338
- 3. Ktm 205
- 4. Honda 119
- 5. Yamaha 73