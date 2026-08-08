Morto a 68 anni il padre di Messi, al Mondiale Leo pianse per lui

AGI – Jorge Messi, padre di Leo Messi, è deceduto venerdì in un ospedale di Rosario, in Argentina, all'età di 68 anni. Agente e nume tutelare della Pulce, da tempo combatteva contro una malattia e le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi mesi, al punto che durante il mondiale americano l'attaccante ex Barcellona si era più volte commosso spiegando poi di essere preoccupato per "alcuni problemi familiari".
Sposato con Celia Cuccittini e padre di altri quattro figli oltre a Lionel, Jorge Messi ha avuto un ruolo cruciale nella carriera del 'Dies' che ha seguito fin da bambino per poi accompagnarlo in Europa quando approdò al Barcellona dal Newell's. Pur restando sempre defilato, era stato lui a firmare contratti, negoziare i trasferimenti e a curare gli affari del figlio.
Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano argentino Clarin, il capitano dell'Albiceleste ha lasciato gli Stati Uniti per volare a casa e dare l'ultimo saluto al papà. Nella notte italiana Messi avrebbe dovuto guidare l'Inter Miami nel match casalingo contro il Monterrey, valido per la Leagues Cup.
L'Afa decide il minuto di silenzio
La Federcalcio argentina (Afa) ha disposto un minuto di silenzio e squadre in campo con il lutto al braccio, nelle partite in programma nel weekend, per ricordare il padre di Leo, Messi. Inoltre, bandiere a mezz'asta fino al 14 agosto.
Club, istituzioni calcistiche e non solo hanno inviato decine di messaggi di solidarietà e cordoglio. Nella lista figurano, tra gli altri, la Conmebol, la Federcalcio spagnola, il Barcellona (oggi impegnato a Udine in un triangolare e pronto a ricordare il "padre del nostro ex giocatore e leggenda del calcio), il Real Madrid, il Newell's Old Boys, il River Plate, il Rosario Central, l'Independiente, l'Unicef Argentina e tanti altri club, oltre a molti politici argentini.