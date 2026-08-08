Paltrinieri e Taddeucci, staffetta 4x1500 argento a Parigi

AGI – L'Italia è medaglia d'argento nella staffetta 4x1500 metri del nuoto in acque libere dei Campionati europei di Parigi. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri si sono classificati al secondo posto alle spalle della Germania composta da Julia Ackermann, Isabel Gose, Oliver Klemet e Florian Wellbrock. Per quest'ultimo si tratta del terzo oro a Parigi 2026. Terza l'Ungheria. Per l'Italia è la settima medaglia in staffetta agli Europei.
L'Italia chiude con sette medaglie l'Europeo di nuoto in acque libere con sei medaglie ma non il primo posto nel medagliere di specialità.
La classifica del medagliere
La squadra italiana, due ori, l'argento di oggi nella staffetta mista 4x1500 metri, e quattro bronzi, ha concluso al secondo posto alle spalle della Germania, dominatrice con 'solo' cinque medaglie ma quattro pesantissimi ori (un bronzo). Le altre due nazioni nel medagliere, Ungheria con sette medaglie (un oro) e Francia con quattro.
La gara della staffetta azzurra
Il quartetto azzurro composto da Pozzobon, Taddeucci, Guidi e Paltrinieri, tutti portacolori delle Fiamme Oro, è sempre stato protagonista in una gara come sempre difficile sotto l'aspetto tattico e della fatica. Molto buona la prestazione della Taddeucci, assoluta 'regina della Senna' con due ori nella 5 e 10 chilometri e il bronzo nella knockout sprint da 3 km, che ha toccato al comando della gara per Guidi, terzo frazionista. L'azzurro ha concluso la sua frazione al terzo posto a dieci secondi dal vertice per poi lanciare Paltrinieri.
La rimonta di Paltrinieri
'SuperGreg', contro il tedesco Wellbrock, assoluto protagonista dell'Europeo parigino con tre ori, e l'ungherese Betlehem, stringe i denti e chiude il gap: a metà frazione i tre sono vicinissimi. Il 'panzer' prova a scappar via ma magiaro e italiano prima rispondono e poco dopo si staccano di qualche metro. Paltrinieri perde leggermente contatto ed è costretto a ricucire spendendo energie importantissime.
La vittoria della Germania
Nel finale il nuotatore carpigiano e quello ungherese vanno all'attacco del tedesco, l'azzurro dà fondo ai suoi cavalli ma questi sono i giorni di Wellbrock che vince in 1 ora 03'39 con l'Italia seconda a due secondi e l'Ungheria trascinata da Rasovszky e David Betlehem a tre.