Il pallone di Maradona va all'asta per 10 milioni di dollari

AGI - Il pallone con cui Diego Maradona segnò, in particolare con la mano, durante la leggendaria vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986 potrebbe essere venduto all'asta negli Stati Uniti alla fine di agosto per oltre 10 milioni di dollari.
L'asta, organizzata dalla casa d'aste americana Heritage Auctions, che ha fornito la stima iniziale, si terrà dal 21 al 23 agosto. Il prezzo di partenza è stato fissato a 2,5 milioni di dollari.
Il simbolismo della partita Argentina-Inghilterra ai Mondiali del 1986
La maglia indossata dalla stella argentina durante quella partita dei quarti di finale, vinta 2-1 dalla sua squadra il 22 giugno 1986 a Città del Messico, è stata venduta per la cifra record di 9,3 milioni di dollari nel 2022. Il pallone stesso è stato messo all'asta nel 2022 e nel 2023, con offerte che hanno raggiunto quasi i 2 milioni di dollari in entrambe le occasioni.
Questa partita, carica di simbolismo a quattro anni dalla guerra delle Falkland tra i due Paesi, ha contribuito in modo determinante alla complessa leggenda di Maradona, scomparso nel novembre 2020 all'età di 60 anni. Al 51esimo minuto, il capitano argentino segnò, chiaramente con la mano, e a fine partita si riferì ironicamente a quel gesto come "la mano di Dio". Solo quattro minuti dopo, "El Pibe de Oro" realizzò un gol indimenticabile, partendo dalla propria metà campo e superando quattro avversari prima del portiere inglese. L'Argentina vinse poi la Coppa del Mondo.
Heritage Auctions spiega sul suo sito web che l'arbitro, il tunisino Ali Bennaceur, dichiarò in una lettera del 2023 di aver recuperato l'unico pallone utilizzato durante la partita, di averlo fatto autografare dai suoi assistenti e di averlo conservato per oltre trent'anni. La casa d'aste aggiunge di aver fatto autenticare l'oggetto da due società specializzate in cimeli sportivi, in particolare sulla base di fotografie.