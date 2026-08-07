Coppa Italia, al via il turno preliminare

AGI - Con il secondo weekend di agosto prende ufficialmente il via la Coppa Italia, la competizione che inaugura la stagione del calcio italiano e che accompagnerà i club fino alla finale, in programma il 19 maggio 2027. Come da tradizione, il torneo coinvolge società di Serie A, Serie B e Serie C in un percorso a eliminazione diretta che porterà all'assegnazione del trofeo nazionale.
Ad aprire il tabellone saranno le squadre provenienti dalle categorie inferiori. In particolare, saranno quattro le formazioni di Serie C a prendere parte al turno preliminare: Catania, Potenza, Union Brescia e Ravenna, chiamate a confrontarsi con altrettanti club neopromossi in Serie B al termine dell'ultima stagione. Per tutte si tratta di un'occasione importante per misurarsi con avversarie importanti e, soprattutto, per inseguire il sogno di affrontare una squadra di Serie A nel turno successivo.
Il programma di sabato
Il programma si aprirà sabato. Alle ore 20 il Catania farà visita al Vicenza di mister Fabio Gallo che lo scorso anno ha dominato il girone A di Serie C: la vincente accederà ai trentaduesimi di finale, dove troverà il Parma allo stadio Tardini. Mezz'ora più tardi sarà la volta di un'altra neopromossa tra i cadetti, l'Ascoli di Francesco Tomei che ospiterà il Potenza di Tisci. Chi passerà il turno sarà atteso dal Genoa di De Rossi allo stadio Ferraris.
Le sfide di domenica
Le altre due sfide sono in calendario domenica. Alle 19.45 l'Arezzo di mister Bucchi, dopo aver vinto il girone B di Serie C nella scorsa stagione, affronterà l'Union Brescia di Eugenio Corini. La vincente affronterà il Cagliari all'Unipol Domus. Chiuderà il programma Benevento-Ravenna. I sanniti di Floro Flores, vincitori del girone C del campionato di terza serie, ripartiranno dalla sfida contro i giallorossi di Mandorlini. Match in programma alle 21: la squadra che avanzerà nel torneo farà visita alla Fiorentina allo stadio Franchi.
Formula del turno preliminare
Tutte le gare del turno inaugurale si disputeranno in partita secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari non sono previsti i tempi supplementari: la qualificazione sarà decisa direttamente ai calci di rigore. Il prossimo turno è in programma tra una settimana.
L'ingresso delle big
Il torneo entrerà poi progressivamente nel vivo con l'ingresso delle squadre di Serie A, mentre le big del campionato italiano, teste di serie della competizione, debutteranno direttamente dagli ottavi di finale, evitando così i primi turni.