Vinicius cancella i post su Instagram nel giorno di Diomandé

AGI - Profilo Instagram azzerato e nuovi interrogativi sul futuro di Vinicius al Real Madrid. L'attaccante brasiliano ha cancellato tutti i post dal suo account social, lasciando vuota anche la parte principale del profilo, una mossa che ha immediatamente acceso le speculazioni dei tifosi. La scelta è arrivata nelle stesse ore in cui il Real Madrid ha definito l'accordo con il Lipsia per Yan Diomandé, uno dei giocatori più ricercati del mercato. Secondo il Guardian, il club spagnolo ha raggiunto un'intesa da 135 milioni di euro, 125 milioni più 10 di bonus, per il 19enne ivoriano.
Una coincidenza temporale che ha alimentato il dibattito sui social, anche perché Diomandé può giocare sulla fascia sinistra, la zona di campo occupata abitualmente da Vinicius. Al momento, però, non ci sono elementi che permettano di collegare direttamente la decisione del brasiliano di cancellare i contenuti da Instagram con l'arrivo del nuovo giocatore.
Il futuro di Vinicius resta aperto
Il gesto arriva inoltre in una fase delicata per il futuro di Vinicius a Madrid. Il brasiliano è al centro delle indiscrezioni di mercato e negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza all'Arsenal. Il Real, tuttavia, non sembra intenzionato a rinunciare al giocatore. Il club, scrivono diversi media esperti di calciomercato, gli ha presentato una proposta migliorata per il rinnovo del contratto e i colloqui tra le parti avrebbero registrato passi avanti. Vinicius aveva parlato pochi giorni fa anche del rapporto con il nuovo allenatore José Mourinho, spiegando che il tecnico "vuole che io sia felice" al Real Madrid.
Le ipotesi dei tifosi su Instagram
Il brasiliano, arrivato a Madrid nel 2018, resta quindi nei piani del club nonostante il maxi investimento per Diomandé. Ma l'azzeramento improvviso del suo profilo Instagram ha inevitabilmente aggiunto un nuovo elemento a una situazione già seguita con attenzione sul mercato. Sui social dei tifosi del Real la mossa non è passata inosservata. In poche ore sono comparsi centinaia di commenti e interpretazioni: c'è chi la considera un segnale legato alla trattativa per il rinnovo, chi ipotizza un possibile addio e chi invita invece a non attribuire significati particolari a una semplice scelta personale sui social.
Per ora resta un fatto: Vinícius ha cancellato i contenuti del proprio profilo proprio mentre il Real Madrid prepara uno degli acquisti più costosi della sua storia. Sul motivo, il giocatore non ha fornito spiegazioni.
Il profilo da star di Vinicius
La mossa ha avuto ancora più risonanza per il peso di Viniius sui social. Il brasiliano è uno dei calciatori più seguiti al mondo su Instagram: nelle ultime rilevazioni di fine luglio il suo profilo @vinijr superava i 64 milioni di follower, con una media di oltre 2 milioni di like per post. Numeri che trasformano ogni modifica al profilo in un segnale che non può passare inosservato a tifosi, media e mercato.