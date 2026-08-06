  Tuffi, Pellacani-Pizzini oro nel sincro 3 metri agli Europei

AGI - Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno conquistato la medaglia d'oro nel trampolino sincro 3 metri agli Europei di tuffi di Parigi. Nell'ultima gara della manifestazione, le azzurre hanno totalizzato 308.07 punti, precedendo l'Ucraina di Ksenila Bochek e Diana Karnafel, argento con 278.40 punti. Il bronzo è andato alle tedesche Lena Corona Hentschel e Jette Muller, con 274.59 punti.
Clamoroso ritiro per la Gran Bretagna, principale avversaria dell'Italia per il gradino più alto del podio, dopo un doppio tuffo da zero punti di Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper.
Pellacani chiude con cinque ori
Quinta medaglia d'oro in cinque gare per Pellacani che, dopo il trampolino 1 metro, il trampolino 3 metri, il trampolino 3 metri misto con Santoro e il Team Event, si prende anche il trampolino sincro con Pizzini. Cinque ori, un argento e un bronzo per l'Italia dei tuffi a Parigi e primo posto sia nel medagliere complessivo sia in quello della specialità.
Nel medagliere complessivo l'Italia sale a quota 19 medaglie, con 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi, e allunga sulla Gran Bretagna, seconda con 6 ori, 2 argenti e 4 bronzi.
Premier Meloni telefona e si complimenta con Pellacani
"Complimenti per i tuoi successi da parte mia e di tutta l'Italia''. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha telefonato a Chiara Pellacani dopo il successo nel sincro trampolino 3 metri, insieme ad Elisa Pizzini, che ha consentito alla tuffatrice romana di conquistare cinque ori in altrettante gare ai campionati europei, a Parigi. Lo rende noto la Federnuoto. "Capisco la determinazione e il lavoro che c'è dietro questi successi", ha continuato la premier che ha infine ribadito, "ancora complimenti!''.