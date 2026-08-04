Nuoto, Taddeucci oro nella 10 km agli Europei

SI TORNA SEMPRE DOVE SI È STATI BENE



Ci sono luoghi che restano nel cuore. Per Ginevra Taddeucci, la Senna è uno di questi. Due anni dopo il bronzo olimpico, l’azzurra torna a Parigi e si aggiudica il titolo europeo nella 10 km in 2h07'49"9.



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