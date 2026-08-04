Nuoto, Taddeucci oro nella 10 km agli Europei

T rionfo di Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri in acque libere ai Campionati europei di nuoto di Parigi. Per l'azzurra si tratta del primo successo in questa distanza in carriera. Taddeucci ha toccato dopo 2 ore 07'49. Seconda l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, staccata di 9"7, terza l'italiana Linda Caponi a 13"58.
Con una stupenda prestazione, Taddeucci ha conquistato il suo terzo titolo europeo in carriera, il primo sui 10 km, distanza olimpica, dopo i due nella 5 km a Roma nel 2022 e a Cittavecchia/Stari Grad, in Croazia, nel 2025. Nelle acque della Senna, la nuotatrice toscana di Lastra a Signa, delle Fiamme Oro, è stata autrice di una gara sempre all'attacco, condotta perfettamente sotto l'aspetto tattico. Una cavalcata trionfale per l'ingresso nella storia.
SI TORNA SEMPRE DOVE SI È STATI BENE— Federnuoto (@FINOfficial_) August 4, 2026
Ci sono luoghi che restano nel cuore. Per Ginevra Taddeucci, la Senna è uno di questi. Due anni dopo il bronzo olimpico, l’azzurra torna a Parigi e si aggiudica il titolo europeo nella 10 km in 2h07'49"9.
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Taddeucci, terza italiana a vincere la 10 km agli Europei
In virtù del successo, Ginevra diventa la terza italiana della storia a vincere la 10 km agli Europei, dopo Martina Grimaldi (Eilat 2011 e Piombino 2012) e Rachele Bruni (Hoorn 2016), medagliate olimpiche come lei: Grimaldi bronzo a Londra 2012 e Bruni argento a Rio 2016. Due le doppiette precedenti nella specialità a livello continentale: a Eilat 2011 con Grimaldi che vinse l'oro e Bruni l'argento, e a Hoorn 2016 con Bruni che conquistò il titolo e Arianna Bridi il bronzo.
Due anni fa, Ginevra, nello stesso percorso nelle immediate vicinanze della Tour Eiffel, aveva conquistato il bronzo olimpico. Vincitrice della Coppa del mondo 2025, Taddeucci ha conquistato la sua ottava medaglia continentale in quattro edizioni.
Linda Caponi, prima medaglia nelle acque libere
Molto bene anche Linda Caponi, che si è messa al collo la prima medaglia nel nuoto in acque libere dopo essere stata specialista dello stile libero tra le corsie. La nuotatrice toscana di Poggibonsi, portacolori dei Carabinieri, in carriera è stata plurimedagliata con la 4x200 stile libero azzurra e, a livello individuale, si era classificata seconda nei 400 sl alle Universiadi di Napoli nel 2019 e nei 1500 sl ai Mondiali giovanili del 2013.
L'Italia raggiunge quota 101 medaglie
Una doppietta storica per l'Italia, che torna sul podio della 10 km femminile con due atlete e raggiunge quota 101 medaglie nella storia dei Campionati europei di nuoto in acque libere: 39 ori, 29 argenti e 33 bronzi.