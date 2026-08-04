Sinner, controlli medici prima degli USA: come sta per Cincinnati

ADV
AGI - Ultimi controlli per Jannik Sinner prima della partenza per lo swing americano, il Master 1000 di Cincinnati e lo Us Open.
ADV
Fisioterapia e monitoraggio di routine
ADV
In mattinata - secondo quanto si apprende - il numero 1 del tennis mondiale si e' recato presso la clinica ortopedica Physioclinic per effettuare dei controlli nell'ambito della gestione fisica alle porte della seconda meta' della stagione. Nelle scorse settimane, Sinner aveva fatto tappa al J Medical di Torino per altri controlli di routine
Condividi
ADV