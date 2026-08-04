Sinner, controlli medici prima degli USA: come sta per Cincinnati
Come sta Sinner? Ultimi controlli di routine prima dello swing americano: nuova tappa in clinica
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Come sta Sinner? Ultimi controlli di routine prima dello swing americano: nuova tappa in clinica

A poche ore dal volo per gli Stati Uniti, Jannik si è recato presso la Physioclinic per monitorare lo stato di forma in vista di Cincinnati e New York
Jannik Sinner a Torino
Elisa Marchina / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jannik Sinner a Torino
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AGI - Ultimi controlli per Jannik Sinner prima della partenza per lo swing americano, il Master 1000 di Cincinnati e lo Us Open.

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Fisioterapia e monitoraggio di routine

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In mattinata - secondo quanto si apprende - il numero 1 del tennis mondiale si e' recato presso la clinica ortopedica Physioclinic per effettuare dei controlli nell'ambito della gestione fisica alle porte della seconda meta' della stagione. Nelle scorse settimane, Sinner aveva fatto tappa al J Medical di Torino per altri controlli di routine

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