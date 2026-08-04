Mondiali, 11 città Usa aspettano milioni di dollari dalla Fifa

AGI - Le città statunitensi che hanno ospitato i Mondiali di calcio del 2026 stanno chiedendo alla Fifa il pagamento di milioni di dollari promessi dall'organo di governo del calcio mondiale e che finora non sono stati versati. Lo scrive The Athletic.
Prima della Coppa del Mondo per club del 2025, che si è tenuta negli Stati Uniti, il presidente della Fifa Gianni Infantino annunciò che l'organizzazione avrebbe destinato un milione di dollari a ciascuna delle 11 città che avrebbero ospitato le partite del torneo. Questo contributo fu definito un "lascito" e Infantino affermò che i fondi sarebbero stati utilizzati per costruire mini-campi da calcio e sostenere "progetti sociali".
La promessa della Fifa
Dopo l'annuncio di Infantino, le città statunitensi che avrebbero dovuto ospitare le partite dei Mondiali per nazioni nel 2026 hanno chiesto se avrebbero ricevuto lo stesso contributo di un milione di dollari per ospitare più partite nell'arco di 39 giorni durante i Mondiali. Secondo quattro dirigenti dei comitati delle città ospitanti statunitensi, la dirigenza della Fifa ha ripetutamente assicurato alle città che avrebbero ricevuto lo stesso contributo di un milione di dollari per l'eredità lasciata dai Giochi, nonostante l'organizzazione non abbia mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito.
Le città in attesa
Le città statunitensi che hanno ospitato i Mondiali di calcio sono state Seattle, l'area della Baia di San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, New York/New Jersey, Miami e Boston. I quattro dirigenti hanno affermato che questa promessa era stata fatta verbalmente dai membri dell'alta dirigenza della Fifa e ribadita alle città durante le riunioni, ma non è stata ancora mantenuta, motivo per cui diverse città stanno ora chiedendo al personale della Fifa aggiornamenti sui pagamenti.La Fifa ha rifiutato di commentare.