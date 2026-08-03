Classifica Atp, Sinner al primo posto da 83 settimane

AGI - Sinner si consolida al comando del tennis mondiale. Diventano 83, con quella attuale, le settimane da numero 1 del mondo del fuoriclasse altoatesino, che resta stabile davanti a tutti nel ranking Atp, aggiornato oggi, in attesa comunque dell'esito della finale di Washington fra Taylor Fritz e Rafael Jodar.
Sinner al comando del tennis mondiale
L'azzurro comanda il ranking internazionale con i suoi 13.450 punti. Piccolo cambio alle spalle dell'altoatesino: lo spagnolo Carlos Alcaraz (fuori dal campo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro) è tornato al secondo posto, scavalcando il tedesco Alxander Zverev, sceso in terza posizione.
Alcaraz si riprende la seconda posizione
Carlitos infatti non deve ‘difendere’ alcun primato in occasione del Masters 1000 di Montreal, in programma oggi fino al 13 agosto sul cemento canadese e a cui non prenderà parte.
Zverev invece vede ‘evaporare’ (momentaneamente) i 400 punti conquistati lo scorso anno, quando venne sconfitto in semifinale dal russo Karen Khachanov. Il tedesco perde così una posizione a livello virtuale e scivola temporaneamente in terza posizione.
Cobolli sale all'ottavo posto, doppio balzo per Musetti
Migliora il suo primato, guadagnando un gradino, Flavio Cobolli, che adesso è numero 8. Doppio balzo in avanti invece per Lorenzo Musetti, tornato sui campi di gioco nella capitale statunitense, salito al gradino numero 13.
Gli altri italiani in classifica
Segno positivo anche per Luciano Darderi, che sale al 22° posto (+1). Stabile Matteo Arnaldi (35). Altri segni positivi poi per Matteo Berrettini, ora 40 (+1) e per Mattia Bellucci, adesso 80 (+1). Sempre a proposito di azzurri, scende di otto posizioni Lorenzo Sonego, ora al gradino 88.
Seguono, nella top 150, Andrea Pellegrino (134) e Stefano Travaglia (140).
La nuova top ten
1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (--)
2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (+1)
3. Alexander Zverev (Ger) 8.120 (-1)
4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (--)
5. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (--)
6. Daniil Medvedev (Rus) 3.620 (+1)
7. Alex De Minaur (Aus) 3.560 (-1)
8. Flavio Cobolli (Ita) 3.330 (+1)
9. Taylor Fritz (Usa) 3.230 (+1)
10. Ben Shelton (Usa) 2.680 (-2).