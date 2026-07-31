Il ricordo di Franco Baresi, icona del Milan e del calcio italiano

AGI - Un simbolo di valori portati ai massimi livelli, dentro e fuori dal campo. Il mondo della politica e dello sport esprimono il loro più sentito cordoglio per la scomparsa Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso 66 anni dopo una lunga malattia.
Il cordoglio dello sport
La Curva Sud Milano, storicamente ed indissolubilmente legata con il cuore e con le bandiere a Franco Baresi, ha ricordato con una storia su Instagram il capitano rossonero scomparso oggi: "Inimitabile bandiera rossonera. 6 per sempre, Capitano".
Immediata anche la nota del Milan Club Montecitorio: "La scomparsa di Franco Baresi ci addolora profondamente. Se ne va un campione inimitabile, la bandiera del Milan e uno dei più grandi del calcio italiano. Baresi e' stato molto piu' di un campione, e' stato il Capitano, il testimone autentico di cosa sia il calcio: classe, spirito di squadra, sacrificio, attaccamento alla maglia, rispetto dell'avversario. Valori che ha incarnato per tutta la sua carriera con straordinaria coerenza, dentro e fuori dal campo". - continua la nota- "Prima ancora che un fuoriclasse, Franco Baresi e' stato infatti un grande uomo. Con il suo esempio ha accompagnato intere generazioni di sportivi, lasciando un'eredita' che va ben oltre i successi e i trofei conquistati. E lo e' stato anche dopo aver smesso di giocare. Con Franco Baresi, 'il piscinin' ma anche 'Kaiser Franz', se ne va un esempio. Alla sua famiglia, al Milan e a tutti coloro che gli hanno voluto bene esprimiamo il piu' sincero cordoglio. Il suo ricordo resterà' per sempre nel cuore di ogni milanista e di tutti gli amanti dello sport", conclude la nota.
Il saluto degli avversari
"Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi e' stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. La Juventus si stringe attorno alla famiglia Baresi e al Milan in questo momento di profondo dolore". Si legge nel comunicato della squadra bianconera. Storica avversaria del Capitano, e non unico club a porgere i suoi saluti al campione: "Il Genoa si unisce al dolore della famiglia, del mondo del calcio e del Milan per la scomparsa di Franco Baresi, colonna portante e leggenda del calcio mondiale". Lo scrive su X il club ligure, nel giorno della scomparsa del giocatore. "Riposa in pace, Franco", conclude il messaggio.
"Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che piu' hanno definito la storia della rivalita'. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l'Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all'AC Milan in questo momento di dolore". Cosi' l'Inter sui social nel giorno della scomparsa del calciatore.
Il ricordo del mondo sportivo
Tempestivo anche il ricordo del mondo sportivo: "Il presidente della Figc Giovanni Malago', il direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri e il ct Roberto Mancini piangono la scomparsa di Franco Baresi, tra i piu' grandi calciatori italiani di tutti i tempi morto oggi all'eta' di 66 anni. Candidato per sette volte al Pallone d'oro, piazzatosi secondo nel 1989 alle spalle di Marco van Basten, l'ex difensore del Milan e della Nazionale occupa il 33 posto nella classifica dei migliori calciatori del ventesimo secolo stilata dall'Iffhs. Dal 2013 è anche nella 'Hall of Fame del calcio italiano'". Sempre Malagò a sottolineato come :"Il calcio italiano perde una delle sue leggende, un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica, che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della Nazionale, quella Nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale diventandone uno dei simboli piu' gloriosi". Lo afferma il presidente federale della Fgci, Giovanni Malago'.
"Per chi ama il calcio, Franco Baresi sara' per sempre leggenda. Il Capitano silenzioso, cui bastava uno sguardo, un gesto, per dire tutto. Campione immenso, con il Milan e con la Nazionale, esempio di classe, di stile, di attaccamento alla maglia, di eleganza, di correttezza, dentro e fuori dal campo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo anche come uomo, da quando teneva una rubrica sul nostro settimanale 'il Sabato' sui valori del calcio, fino all'ultima volta, in cui inaugurammo insieme il campetto di calcio a Madonna dei Poveri, una delle periferie di Milano". A dirlo e' Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati e del Milan Club Parlamento. "Era un uomo di poche parole - prosegue - ma ai bambini bastava la sua presenza per trasmettergli l'esempio. Un campione e' questo che fa, lascia qualcosa di grande. Con lui se ne va una parte della storia del Milan e del calcio italiano. Ci stringiamo alla famiglia, al Milan e a tutte le persone che gli hanno voluto bene in questo momento di profondo dolore. Il suo numero 6, il suo sorriso e il suo esempio continueranno a vivere nel cuore di ogni rossonero. Grazie di tutto Capitano". (
Il saluto della Politica
Anche il mondo della Politica ha voluto rendere omaggio al campione, a partire dai vertici del Governo. "Con la scomparsa di Franco Baresi, l'Italia perde non solo uno dei più' grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione",ha scritto sui social Giorgia Meloni. "Capitano del Milan e della Nazionale, ha indossato gli stessi colori per un'intera carriera, vivendo la fedelta' come un valore e la fascia come una responsabilita'", aggiunge. "Ha dimostrato che si puo' diventare leggenda senza mai smettere di essere un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. Alla sua famiglia, ai tifosi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio piu' sincero cordoglio", conclude il presidente del Consiglio.
Condoglianze preseguite con il commento del presidente del Senato, Ignazio La Russa."Con la scomparsa di Franco Baresi, il calcio italiano perde una delle sue piu' grandi leggende. Bandiera del Milan e protagonista indimenticabile della Nazionale, ha rappresentato un esempio di talento, lealta' e amore per la maglia. Alla sua famiglia, all'AC Milan e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Senato della Repubblica, le piu' sentite condoglianze".
"Con Franco Baresi scompare una delle più' grandi leggende del calcio italiano. Capitano del Milan del nostro presidente Silvio Berlusconi e della Nazionale, ha rappresentato per intere generazioni un modello di serieta', lealta', rigore e straordinario attaccamento alla maglia", afferma il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano (FI). "Da ragazzi, in tanti abbiamo imparato ad amare il calcio guardando campioni come lui, capaci di vincere senza mai perdere umiltà e senso del dovere. Baresi e' stato il simbolo di un'epoca irripetibile e di un'Italia che, attraverso lo sport, ha saputo emozionare, unire e rendere orgoglioso il Paese. Con la sua storia e con i valori che ha incarnato entra di diritto nella leggenda dello sport italiano. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più' sincero cordoglio", conclude
"Ciao Franco Baresi. L'Italia perde uno dei calciatori più'forti di sempre, una leggenda che resterà per sempre nella memoria di tutti noi, che rimanevamo a bocca aperta per i suoi anticipi e le sue progressioni epiche. Ci stringiamo forte attorno al dolore dei suoi cari". ha scritto sui social il presidente M5s, Giuseppe Conte.