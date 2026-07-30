Oro nel fioretto, Italia torna sul tetto del mondo

AGI - Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino e Martina Batini, griffano il gran finale per l'Italia della scherma ai Campionati mondiali di Hong Kong conquistato la medaglia d' oro a squadre nel fioretto. Le fiorettiste italiane sono tornate sul tetto del mondo dopo un anno di assenza. Le azzurre hanno sconfitto per 45 a 29 gli Stati Uniti, campioni uscenti.
Per Favaretto è il secondo oro sulla pedana dell''Asia World Arena' dopo la vittoria nell'individuale, per Errigo la venticinquesima (undicesima d'oro a squadre) della sua collezione iridata. Per il fioretto femminile a squadre si tratta della 19esima medaglia d'oro (la prima a Parigi 1957), la terza dal 2022. L'Italia nelle 71 edizioni fino ad oggi disputate guida il medagliere complessivo con 385 medaglie, 128 d'oro.
Il cammino vincente del Dream Team
Con una eccellente prestazione di squadra, l'Italia del fioretto femminile, arma e specialità più medagliate in assoluto della scherma italiana, Favaretto (Fiamme Oro), Batini (Carabinieri), Errigo (Carabinieri) e Cristino (Carabinieri) hanno centrato l'ultima perla della spedizione azzurra a Hong Kong. Il quartetto azzurro, soprannominato il 'Dream Team', aveva iniziato la giornata vincendo nettamente contro Israele per 45 a 18, quindi si era imposto sull'Ungheria per 45 a 25, per poi battere in un assalto senza particolare difficoltà il Giappone per 45 a 19 in semifinale. In finale le fiorettiste del commissario tecnico Simone Vanni hanno superato le statunitensi nella seconda parte dell'assalto.
Si è invece fermata ai quarti di finale la corsa del team italiano di sciabola maschile: Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini sono stati eliminati dalla Romania. La spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Daniele Garozzo chiude la kermesse iridata con otto medaglie, quattro ori e quattro argenti. I quattro ori sono stati conquistati nella spada e fioretto femminile a squadre, nel fioretto maschile a squadre e da Martina Favaretto nel fioretto individuale mentre i quattro argenti da Arianna Errigo e Filippo Macchi nel fioretto e Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada. La prossima edizione del Mondiale di scherma è in programma nel 2027 a Tashkent in Uzbekistan, prima volta in 72 edizioni