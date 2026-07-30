Ancelotti: 'Perchè ho detto no all'Italia'

AGI - "L'Italia mi ha contattato ma il Brasile mi ha accolto bene e io mantengo la parola data". Così, alla Espn sudamericana, il ct della Nazionale verdeoro, Carlo Ancelotti.
"Non è una questione di contratto, non è per questo che ho fatto questa scelta. Io ho preso un impegno con la CBF (Federcalcio brasiliana, ndr.) e con questo Paese. Voglio continuare qui", ha precisato Ancelotti. "Ho ringraziato la Federazione Italiana, ovviamente, ma voglio proseguire il mio lavoro qui, perché credo sia giusto così".
L'addio di Neymar alla Nazionale
"L'addio di Neymar alla Nazionale? Penso che giocatori come lui meritino grande rispetto, per quanto fatto e per le loro decisioni. Credo che una generazione sia finita ma che un'altra debba arrivare e questa deve essere migliore dell'ultima", ha proseguito l'allenatore italiano.
I veterani e i giovani portieri
"Alcuni dei 'veterani' resteranno, ovviamente. Marquinhos è uno di questi. Su Alisson vedremo. Ci sono giovani portieri che stanno già giocando, e bene, nel campionato brasiliano", ha concluso Ancelotti.``