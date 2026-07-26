Ritiri in massa a Montreal. Forfait di Sinner, Djokovic, Alcaraz

AGI - Jannik Sinner e Novak Djokovic, n.1 e n.7 del mondo, hanno dato forfait per il Masters 1000 di Montreal, hanno lamentato gli organizzatori del torneo canadese del circuito ATP che inizia il 1° agosto.
"Dopo aver esaminato attentamente tutti i fattori con il mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci da Montreal", ha dichiarato Sinner, che ha appena vinto il torneo di Wimbledon poche settimane dopo aver perso terreno al secondo turno del Roland Garros, vittima di un grosso cedimento fisico. "Non è mai facile perdere un evento così importante, ma pensiamo che sia la decisione giusta dare priorità alla mia salute", ha aggiunto l'italiano.
Djokovic e i precedenti forfait
Quanto a Djokovic, il serbo di 39 anni, semifinalista al recente Wimbledon, ormai fa solo rare apparizioni nel circuito, al di fuori dei tornei del Grande Slam. Ha disputato solo cinque tornei dall'inizio dell'anno. Sinner e Djokovic avevano già dato forfait per il Masters 1000 canadese nel 2025, che allora si svolgeva a Toronto (le due città organizzano alternativamente il Masters 1000 canadese).
Le parole della direttrice del torneo
"Riteniamo che la frequenza di questi ritiri dell'ultimo minuto negli ultimi anni sollevi una questione più ampia per il nostro sport", ha dichiarato la direttrice dell'evento canadese, Valérie Tétreault. "I tornei Masters 1000 sono tra gli appuntamenti di punta del circuito, e i tifosi si aspettano legittimamente di vedervi affrontarsi i migliori giocatori del mondo", afferma.
Valérie Tétreault ha dichiarato che gli organizzatori (dei Masters 1000) sono in trattative con l'ATP riguardo ad "aggiustamenti" che sono "necessari in un futuro prossimo per proteggere meglio l'integrità dei nostri tornei Masters 1000, tenendo conto delle realtà che i giocatori devono affrontare".
Anche Alcaraz assente, effetto sulle teste di serie
Lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.3 del mondo, lontano dai campi da aprile e assente negli ultimi due tornei del Grande Slam a causa di un infortunio al polso, aveva già dato forfait per il Masters 1000 di Montreal, privilegiando quello di Cincinnati (13-23 agosto) per effettuare il suo ritorno alle competizioni in vista dello US Open (31 agosto-13 settembre).
Conseguenza di questi tre forfait di rilievo: il tedesco Alexander Zverev, vincitore del Roland Garros e finalista di Wimbledon quest'anno, dovrebbe essere la testa di serie n.1 del Masters 1000 di Montreal, e il canadese Felix Auger-Aliassime, 4° del mondo, la n.2.