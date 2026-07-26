F1, Norris trionfa in Ungheria. Occasione persa per le Ferrari

AGI - Lando Norris ritrova il successo trionfando nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren, dopo un sabato perfetto, domina anche la domenica di gara sin dal primo giro, assicurandosi la sua dodicesima vittoria in carriera. Nonostante le difficoltà dimostrate venerdì, Max Verstappen (Red Bull) si conferma un fuoriclasse indiscusso e centra uno splendido quanto inaspettato secondo posto.
Terza piazza per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che, partito dalla settima casella, ottiene il massimo risultato possibile allungando ulteriormente in testa al Mondiale nei confronti dei rivali.
Occasione persa per la Ferrari
La Ferrari perde una grande occasione e resta giù dal podio: Charles Leclerc, scattato dalla seconda casella, chiude quarto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che paga 5" di penalità. Prosegue il momento no di George Russell che, dopo essere finito nelle retrovie alla partenza, rimonta fino alla settima piazza alle spalle della Red Bull di Isack Hadjar. Fuori dai giochi la McLaren di Oscar Piastri, che vede sfumare una possibile doppietta alle spalle del compagno di box.
Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Ora è tempo di pausa, la Formula 1 tornerà in pista il weekend del 23 agosto in Olanda.
THE TOP 10 IN HUNGARY #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2GZYDpm3x0— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Norris: Uno dei migliori passi mai avuti
"Non so cosa sia successo nel duello con Piastri, ho provato una sensazione orribile. Poi ho spinto come un pazzo per provare a forzare un suo errore. Oggi il mio passo è stato uno dei migliori che abbia mai avuto. La macchina era bellissima da guidare, mi sono sentito molto in fiducia. È stata una grande gara, sono felice di essere tornato il numero 1". Lo ha detto il pilota della McLaren.
"Voglio credere di poter continuare così. Sapevamo che questa pista fosse positiva per noi, ma sicuramente vinceremo altre gare. Il team ha fatto un grandissimo lavoro, sono contento di aver concretizzato", ha aggiunto il campione del mondo in carica.
Verstappen: "Non mi aspettavo il podio"
"Non mi aspettavo di finire sul podio oggi. Abbiamo lavorato bene e ho fatto una buona partenza. Dopo aver passato Hamilton ho cercato di sopravvivere con la giusta strategia per conservare le gomme. Sono contento, penso che sia un grande risultato per me e per tutto il team".
Antonelli: "Il modo migliore per arrivare alla pausa della F1"
"È stata una gara molto dura, non era facile superare e abbiamo dovuto inventarci qualcosa a livello strategico. Inizialmente pensavo di fare una sosta, ma poi ci siamo accorti che la gomma era troppo al limite. Con la virtual safety car le Ferrari sono rientrate, altrimenti sarebbe stata molto dura portare a casa il podio. Per fortuna siamo riusciti a tenerli dietro". spiega Andrea Kimi Antonelli, al termine del Gran Premio di Ungheria. "Mondiale? Non mi sarei mai immaginato di trovarmi in questa posizione a metà stagione, ma sono molto contento. È il modo migliore per arrivare alla pausa estiva. Oggi abbiamo limitato i danni, ma dobbiamo continuare a spingere", spiega l'italiano.
La Malesia al posto del Bahrain
La Malesia ospiterà il Gran Premio di Formula 1 che non potrà tenersi in Bahrain a causa del conflitto in corso. L'appuntamento si terrà presso il Sepang International Circuit dal 2 al 4 ottobre 2026. "L'evento, soggetto ad accordi finali e all'approvazione ufficiale, inclusa quella del Consiglio Mondiale del Motorsport, diventerà il Gran Premio di Formula 1 Gulf Air del Bahrain in Malesia", si legge nella nota che precisa come l'accordo, raggiunto tra la Formula 1, la FIA, il governo del Bahrain e il governo della Malesia, "consente alla Formula 1 di preservare un Gran Premio che altrimenti non si sarebbe disputato. Il resto del calendario per il 2026 rimane invariato".
"Siamo lieti di confermare che la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain nel 2026. Ancora una volta, questo sport ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, trovare soluzioni e realizzare eventi, creando un momento emozionante per tutti coloro che seguono la Formula 1", ha spiegato Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1.