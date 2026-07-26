Ciclismo, Pogacar re del Tour per la quinta volta 

AGI - Il Tour incorona il suo sovrano. Tadej Pogacar è ufficialmente il re incontrastato del Tour de France 2026. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates XRG corona tre settimane di dominio assoluto lungo le strade transalpine, cucendosi sulla pelle una maglia gialla mai messa in discussione e conquistando il suo quinto storico trionfo nella Grande Boucle.
Al Tour de France il quinto trionfo di Pogacar
Dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, un pur ottimo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) non ha potuto nulla nel duello con Pogacar e ha chiuso il Tour secondo in classifica generale. Terza piazza per il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), che centra anche la maglia bianca.
L'ultima tappa è stata vinta da Van Der Poel
Nella ventunesima e ultima tappa, la Thoiry - Parigi (Champs-Elysees), di 89 km, a spuntarla è Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier-Tech), autore di un'azione personale strepitosa. Alle spalle dell'olandese si piazzano il compagno di squadra Jasper Philipsen, secondo, e la maglia verde Mads Pedersen (Lidl-Trek), terzo.
Pogacar: "Senza parole. Ora un nuovo obiettivo"
"E' stata una giornata fantastica, sono senza parole. C'era un'atmosfera eccezionale. Sono felice che sia finito e che sia io il vincitore per la quinta volta. Ogni vittoria è sempre qualcosa di speciale. Ho fatto sette Tour e sono salito sempre sul podio, vincendo cinque volte. E' davvero incredibile". Lo dice il ciclista dell'UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogacar, dopo il suo quinto trionfo al Tour de France.
"Il segreto è godere di quello che si fa e avere una squadra che ti dà fiducia anche nei momenti difficili. Ora devo trovare un nuovo obiettivo, intanto mi godo il momento. Adesso la Vuelta? Vediamo", ha aggiunto la maglia gialla.
La classifica generale del Tour 2026
1. Pogacar Tadej 73h56:26
2. Evenepoel Remco +6'26"
3. Del Toro Isaac +9'42"
4. Seixas Paul +11'56"
La classifica scalatori
Per quanto riguarda la classifica scalatori, Richard Carapaz (EF Education Easy-Post) si prende la maglia a pois del Tour