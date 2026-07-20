Nessuno come la Spagna, campione del mondo uomini e donne

AGI – La Spagna, battendo l’Argentina nella finale dei Mondiali 2026, è diventata la prima Nazione della storia del calcio a detenere contemporaneamente i titoli iridati sia maschile che femminile. Da Sydney nel 2023 al ‘MetLife Stadium’ nel New Jersey nel 2026, ‘La Roja’ ha riscritto la storia del calcio completando un ‘doppio regno’ senza precedenti nel calcio mondiale che nemmeno potenze come Brasile, Inghilterra e Germania erano riuscite a realizzarlo.
Nei 96 anni di storia della Coppa del mondo (Mondiali), il calcio internazionale ha visto dinastie iconiche: il Brasile di Pelé, la macchina implacabile della Germania Ovest, il colosso femminile degli Stati Uniti. Nessuno di loro, però, ha mai custodito contemporaneamente sia la Coppa maschile che quella femminile (si assegna dal 1991).
Il percorso verso la doppia corona
Il percorso della Spagna verso questa doppia ‘corona’ si basa su un'identità tattica condivisa, integrata in entrambe le nazionali fin dal livello accademico, precisione tecnica, disciplina nel mantenere la posizione e controllo basato sul possesso palla.
Il trionfo femminile a Sydney
Il 20 agosto 2023 a Sydney, guidate dalle vincitrici del Pallone d'Oro, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, le spagnole avevano sconfitto l'Inghilterra per 1 a 0 e conquistato il titolo.
Il successo maschile a New York
Quasi tre anni dopo, il 19 luglio 2026, la squadra maschile guidata da Luis de la Fuente ha completato il cerchio al ‘MetLife Stadium’ battendo l'Argentina per 1 a 0 ai supplementari con un gol di Ferran Torres. Per la Spagna è il secondo titolo mondiale dopo quello del 2010 in Sudafrica. Con i tre titoli europei vinti, nel 2008, 2012 e 2024, la nazionale spagnola è la più titolata del XXI secolo.
Il precedente della Germania
La Germania è l’altra Nazione ad aver vinto il trofeo sia con gli uomini che con le donne ma non contemporaneamente. La ‘Mannschaft’ maschile ha vinto il titolo nel 1954, 1974, 1990 e 2014, quella femminile nel 2003 e 2007, quindi in un periodo diverso. La Germania ha realizzato la doppietta a livello europeo, alla fine degli anni '90: gli uomini hanno conquistato Euro 1996 mentre le donne hanno vinto Euro 1997.
Il prossimo mondiale femminile
Il prossimo Mondiale femminile si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio del 2027 in Brasile. L’Italia è ancora in corsa per partecipare e la qualificazione passerà prima dalla doppia sfida contro la Bielorussia ad ottobre e, in caso di vittoria, dalle due partite tra la vincente di Finlandia-Serbia.