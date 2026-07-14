Dopo la festa a Oslo , il riposo del bomber Haaland in Sicilia
Dopo la grande festa a Oslo (VIDEO) il riposo del bomber Haaland in Sicilia
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Dopo la grande festa a Oslo (VIDEO) il riposo del bomber Haaland in Sicilia

Il norvegese, uno dei giocatori simbolo del Mondiale, è atterrato a Catania anche per partecipare a una sfilata
Marco Marangoni
Haaland
Jan Langhaug / NTB / AFP
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AGI - Il bomber norvegese Erling Haaland, uno dei giocatori simbolo del Mondiale 2026, è atterrato all'aeroporto 'Fontanarossa' di Catania. Haaland, attaccante, stella del Manchester City, a segno sette volte al Mondiale, è in Sicilia per partecipare alla sfilata di Dolce&Gabbana a Taormina ma anche per un periodo di riposo a bordo di uno yacht.

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L'atterraggio allo scalo catanese poco prima delle ore 2 della scorsa notte a bordo di un Bombardier Challenger 350 partito da Oslo. Haaland e compagni sono stati eliminati ai quarti di finale del Mondiale dopo aver perso contro l'Inghilterra per 2 a 1 ai tempi supplementari. Lunedì la nazionale norvegese, mai arrivata così lontana ad un Mondiale, è stata festeggiata sia dai reali che dai tifosi.

Nel breve tratto di strada il palazzo reale e la piazza dell'Università, circa 450 metri di distanza, si sono radunate circa 100.000 persone. I giocatori, accolti dalla famiglia reale, hanno goduto di espressioni di apprezzamento popolare: i tifosi norvegesi hanno eseguito il celebre movimento della 'pagaia', evocando l'immagine dei vichinghi che remavano in formazione. Haaland ha lasciato i festeggiamenti anticipatamente per recarsi all'aeroporto Gardemoen e quindi volare in Sicilia.

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