Mbappé e Messi, è sfida per il capocannoniere dei mondiali

AGI - Lionel Messi sempre più re dei Mondiali: con il gol all'Egitto è arrivato a quota otto in questo torneo, in totale sono 21 nelle 31 partite disputate nelle sei Coppe del mondo a cui ha preso parte.
L'inseguimento di Kylian Mbappé
Per la classifica dei capocannonieri l'argentino se la dovrà vedere con Kylian Mbappé che, anche grazie alle tre doppiette consecutive contro Senegal, Iraq e Svezia, è arrivato a sette gol in cinque partite. Il bomber francese insegue la Pulce anche insidia anche per il record di reti mondiali: ne ha già messe a segno 19 gol in altrettante partite.
Il crollo dei vecchi record e la classifica storica
Messi e Mbappé hanno polverizzato il record di Klose, autore di 16 gol in 24 incontri disputati in quattro edizioni. Seguono Ronaldo (Brasile) con 15 gol in 19 incontri iridati tra il 1994 ed il 2006, Harry Kane (Inghilterra) con 14 in 16 incontri (sei in questa edizione), Gerd Müller (Germania Ovest) con 14 in 13 partite, Just Fontaine (Francia) con 13 in una sola edizione, quella del 1958 (sei incontri), il leggendario Pelé (Brasile) con 12 in 14 partite tra il 1958 e il 1970, Jürgen Klinsmann (Germania Ovest/Germania) con 11 in 17 gare nelle tre edizioni degli anni '90, Sándor Kocsis (Ungheria) con 11 nelle cinque partite del Mondiale del '54, e Cristiano Ronaldo (Portogallo) con 11 in 27 incontri dal 2006 al 2026.
I bomber della storia azzurra
Top scorer dell'Italia ai Mondiali restano Roberto Baggio, Paolo Rossi, Christian Vieri con 9 reti. Il primo in 16 partite (3 edizioni), il secondo in 14 (2 edizioni) e il terzo in 9 (2 edizioni).