Mondiali, ira Egitto. Video con 'prove' arbitraggio pro-Argentina

AGI – Strascico polemico al termine della partita più spettacolare del Mondiale, Argentina-Egitto, terminata per 3-2 per l’Albiceleste che ha segnato tre gol in un quarto d’ora. "Eravamo la squadra migliore in campo. Quello che è successo non è né giusto né corretto”. Al termine del match il ct dell'Egitto, Hossam Hassan, si è lamentato per la rete del momentaneo 2-0 annullata al 56' a Ziko, in gol però dopo meno di dieci minuti, sempre per il 2-0 dell'Egitto, e a un'azione sul 2-1 contestata per quanto successo nell'area dell'Argentina.
“Un nostro gol è stato annullato e non sappiamo ancora perché. Eravamo molto vicini al 3-1; c'è stato anche un fallo chiaro su Fathy", ha detto il ct del team africano. "Voglio esprimere massima gratitudine per i miei giocatori. Abbiamo fatto meglio dei campioni del mondo ma il risultato è stato influenzato da fattori esterni. C'è stata pressione dall'Argentina sull'arbitro (il francese Francois Letexier, ndr.). Chi non è egiziano potrebbe non pensarla così. Non abbiamo visto rispetto o fair play. Diverse azioni non sono state controllate dal VAR", ha aggiunto il polemico Hassan. In proposito sui social è stato realizzato un video di alcuni minuti in cui vengono mostrate in sequenza tutti gli episodi contestati dall’Egitto, dal gol annullato “ingiustamente” alle azioni fallose degli argentini non punite dall’arbitro.
Fizeram um compilado de 4 minutos mostrando os lances em que a Argentina foi favorecida contra o Egito.— FLA Henrique (@flahenriquebr) July 7, 2026
Simplesmente um escândalo mundial. Quanta sujeira envolvida. pic.twitter.com/od2BQ1bZY1
La denuncia di Hassan: "Un'ingiustizia"
"Tutto quello che è successo in questa partita mi lascia poco convinto – ha detto Hassan - abbiamo subito un'ingiustizia. Sono orgoglioso di essere africano, orgoglioso di essere arabo, orgoglioso dei miei giocatori. Ma non abbiamo avuto ciò che meritavamo. Sto dicendo la mia opinione, non continuerò a seguire le partite di questi Mondiali", ha concluso il ct dell'Egitto.