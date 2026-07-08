Wimbledon: Cobolli si ferma ai quarti, battuto da Fery
Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti. L'outsider Fery va in semifinale
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Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti. L'outsider Fery va in semifinale

Il tennista romano cede in tre set al giocatore britannico che si impone con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-0
Cobolli sconfitto ai quarti di finale a Wimbledon da Arthur Fery
Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - Cobolli sconfitto ai quarti di finale a Wimbledon da Arthur Fery
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AGI - Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero 10 del ranking Atp, sul Centrale dell'All England Club, cede in tre set alla wild card britannica Arthur Fery, che si impone con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-0 dopo due ore e 14 minuti di gioco.

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Cobolli era già stato sconfitto da Fery a inizio anno, quando al primo turno degli Australian Open aveva subito un netto 7-6(1) 6-4 6-1. Il tennista di casa accede così alla semifinale, dove affronterà Alexander Zverev, che contemporaneamente sul campo numero 1 supera Taylor Fritz in tre set con lo score di 6-4 6-4 6-2 in un'ora e 59 minuti

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