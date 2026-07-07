Sinner batte Struff e va in semifinale a Wimbledon

AGI - Jannik Sinner ha battuto Jan Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 a Wimbledon. L'azzurro è ora in semifinale. "Struff è un giocatore difficile da affrontare ed è una grande persona fuori dal campo. All'inizio ero in difficoltà, poi sono rimasto lì mentalmente e sono entrato in partita. Nel terzo set ero più rilassato anche al servizio", ha commentato Sinner, nell'intervista in campo. "Il secondo set sarebbe potuto finire in un altro modo, ma sono contento di aver vinto in tre match contro un avversario cosi' ostico. Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa fosse andato storto, sono contento di essere in semifinale", aggiunge l'altoatesino, che in semifinale affronterà uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic.
Per Sinner terza semifinale agli Championships
Il numero uno del mondo, campione in carica, conquista la terza semifinale agli Championships in carriera, dopo quelle del 2023 e del 2025. 7-5 7-6 (4) 6-3, in due ore e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di San Candido, che centra la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz. Nel secondo set l'azzurro ha pure annullato un set point in favore dell'avversario tedesco. Successo numero 98 nei Major per Sinner, che si giochera' un posto in finale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e Novak Djokovic, settima forza del tabellone ed eliminato in semifinale nel 2025 proprio da Sinner.