Wimbledon, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini volano ai quarti

AGI - Cobolli e Paolini avanzano a Wimbledon. L'erba di Londra è sempre più azzurra con altri due atleti che accedono ai quarti di finale. Intanto sale l’attesa per il match di Sinner contro Struff in programma domani alle 14.
Cobolli piega de Minaur in tre set
Flavio Cobolli, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera l'australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco.
Al prossimo turno, il classe 2002 se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il britannico Arthur Fery
Paolini non sbaglia e batte Eala
Prosegue la marcia anche per Jasmine Paolini. Sul campo centrale dell'All England Club, l'azzurra numero 17 del ranking e testa di serie numero 13 del tabellone femminile supera la filippina Alex Eala in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in due ore e 22 minuti di gioco.
Al prossimo turno, l'azzurra se la vedrà con l'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 del ranking femminile e 12 del seeding, che ha battuto la statunitense Ashlyn Krueger (102 Wta) con un doppio 6-4.
Cobolli: "Importante vittoria in 3 set"
"Mi sentivo stanco, quindi sono contento di aver vinto in tre set. È importante avere energie per il prossimo turno. Quest'anno è caldissimo, quindi grazie anche al pubblico per essere venuto. Sono orgoglioso di me stesso". Queste le prime parole di Flavio Cobolli dopo la vittoria con Alex de Minaur agli ottavi di finale di Wimbledon.
"De Minaur? C'è molto rispetto tra di noi. Mi piace come persona e come giocatore, ma non mi piace giocare contro di lui", conclude scherzando.