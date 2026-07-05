La FIFA sospende la squalifica di Balogun: giocherà gli ottavi

AGI - Folarin Balogun sarà a disposizione della nazionale statunitense per la partita degli ottavi di finale dei Mondiali contro il Belgio, dopo che la sua squalifica di una giornata per espulsione è stata sospesa, come confermato dalla FIFA. L'attaccante venticinquenne ha ricevuto un cartellino rosso diretto mercoledì contro la Bosnia ed Erzegovina per un fallo sul difensore Tarik Muharemovic, sanzione che comporta automaticamente una giornata di squalifica ai sensi dell'articolo 10.5 del regolamento FIFA per il torneo.
Diversi funzionari della FIFA hanno dichiarato al New York Times dopo la partita che una squadra non può presentare ricorso contro un cartellino rosso o la conseguente squalifica. Tuttavia, Balogun sarà a disposizione per affrontare la squadra di Rudi Garcia, dato che la sua squalifica è stata sospesa. La FIFA ha successivamente confermato l'idoneità di Balogun a giocare.
I dettagli del comunicato del comitato disciplinare
Nel comunicato dell'organo di governo e organizzatore della Coppa del Mondo si legge: "Il comitato disciplinare della FIFA ha imposto la seguente sanzione al giocatore della nazionale degli Stati Uniti Folarin Balogun, espulso a seguito di un cartellino rosso diretto durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina giocata il 1 luglio 2026 al San Francisco Bay Area Stadium: una giornata di squalifica per violazione degli articoli 14 e 66 del codice disciplinare FIFA (CDF)". "Ai sensi dell'articolo 27 del codice disciplinare FIFA, l'esecuzione della squalifica per una partita è sospesa per un periodo di prova di un anno".
Trump: la Fifa ha posto fine a grande ingiustizia
"Grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e per aver posto fine a una grande ingiustizia!", Donald Trump commenta così la decisione di congelare per un anno la squalifica dello statunitense Folarin Balogun. Squalifica scattata per l'espulsione con rosso diretto durante la partita con la Bosnia, decisione arbitrale contestatissima dagli americani. L'organo di governo del calcio ha di fatto applicato una sorta di "condizionale: la squalifica non scatterà se il giocatore non ne riceverà altre nei prossimi 12 mesi. Altrimenti si sommerà all'eventuale nuova squalifica. Intanto, Balogun giocherà contro il Belgio.