Messico costretto a restituire i Rolex regalati da uno YouTuber

AGI - La nazionale messicana ha dovuto restituire i Rolex che gli erano stati donati da 'Stevewilldoit', uno YouTuber e influencer americano noto per le sue sfide estreme, i video stravaganti e le donazioni milionarie. Stephen Deleonardis, questo il suo vero nome, aveva affermato di aver speso un milione di dollari, circa 870mila euro, per questo regalo.
La consegna ai giocatori del Tricolor e al ct Javier Aguirre era avvenuta dopo la partita con l'Ecuador che ha qualificato il Messico agli ottavi, per la quale l'influencer aveva scommesso due milioni di dollari sulla vittoria dei padroni di casa. I giocatori avevano reagito al dono con "sorpresa ed entusiasmo", stando ai media locali, e lo avevano persino lanciato in aria come si fa per celebrare un trionfo sportivo.
Il codice etico Fifa e la restituzione degli orologi
Il codice etico della Fifa all'articolo 21 proibisce però di accettare regali che non abbiano "un valore simbolico o insignificante" proprio per evitare casi di corruzione legati alle scommesse. Su X la federcalcio messicana in una nota ha spiegato che i calciatori hanno deciso "all'unanimità" di restituire i preziosi orologi che l'influencer gli aveva regalato "di sua iniziativa". Con la speranza che adesso scocchi l'ora di tornare a qualificarsi ai quarti in un mondiale, 40 anni dopo l'edizione del 1986 disputata proprio in Messico.