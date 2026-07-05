Silverstone: trionfa Leclerc su Ferrari davanti au Russell, terzo Hamilton

AGI - Colpi di scena a ripetizione al Gp di Silverstone con vittoria finale di Charles Leclerc su Ferrari che trionfa nel Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco la spunta su George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari) in un arrivo sotto safety car, uscita in seguito all'incidente di Max Verstappen, andato a muro mentre si trovava in terza posizione.
Duecentocinquantesima vittoria per la Ferrari e nona in carriera per Leclerc, che torna sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024.
Kimi Antonelli rompe la sospensione
Sfortunato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): il leader della classifica piloti si trovava in seconda piazza mentre stava risalendo velocemente su Leclerc, ma un problema alle sospensioni nel corso del 41esimo giro lo ha costretto a fermarsi e a perdere posizioni. Al traguardo il bolognese è 16esimo, in seguito a una penalità di cinque secondi per track limits.
Leclerc: "E' incredibile, vincere qui è bellissimo"
"È incredibile. Il finale non è stato quello che avrei sognato, ma vincere dopo gli ultimi weekend è bellissimo. Già ieri mi sembrava di aver ritrovato del feeling e oggi l'abbiamo confermato e sono molto felice di questo. Con Kimi (Antonelli ndr) sarebbe stata un'impresa tenere il primo posto". Lo dice Charles Leclerc dopo il successo nel Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. "Dopo Monaco il feeling non c'era, poi a Barcellona ho commesso un errore e ho avuto dei problemi. Qui sono riuscito a mettere tutto insieme, spero di riuscire a continuare così nelle prossime gare", aggiunge il monegasco.
Hamilton: "Ferrari sta facendo un lavoro fenomenale"
"Complimenti a Leclerc e al team per il grande risultato. Oggi non avevo molto passo e ho sofferto con il bilanciamento della vettura. Non so cosa sia successo a Kimi, ma noi stiamo facendo un lavoro fenomenale. C'è del lavoro da fare per colmare il gap". Lo dichiara Lewis Hamilton dopo il terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1.
Elkann "Ferrari lavora bene"
"Complimenti a tutta la Ferrari. Sono 250 vittorie e la prima era arrivata qui a Silverstone e questo dimostra quanto sia importante questo giorno per noi. Leclerc e Hamilton hanno fatto una grande gara, quando Ferrari lavora bene le grandi cose succedono". Così John Elkann, presidente della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. "L'importante è dare il massimo sempre e crederci. I nostri tifosi devono essere vicini alla Ferrari e la voglia di fare bene c'è sempre", aggiunge Elkann.