Dolce erba di Wimbledon per Paolini, Jasmine batte Sakkari e va agli ottavi
Dolce erba di Wimbledon per Paolini, Jasmine batte Sakkari e va agli ottavi
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Dolce erba di Wimbledon per Paolini, Jasmine batte Sakkari e va agli ottavi

La tennista azzurra: "Mi sono divertita, avverto sensazioni fantastiche". Affronterà Alexandra Eala che ha sconfitto Iga Swiatek
Paolini
Afp - Jasmine Paolini a Wimbledon
wimbledon paolini tennis
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AGI - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile del Major britannico, batte in due set la greca Maria Sakkari, 43 del ranking Wta.

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L'azzurra, dopo l'eliminazione al secondo turno del 2025, torna quindi nelle migliori sedici dello Slam londinese. 6-1, 6-2, in un'ora e 7 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, finalista sull'erba di Londra nel 2024.

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Paolini: "Sono stati mesi molto difficili"

"Sono emozionata di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui a Londra. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili - ha detto Jasmine Paolini, nell'intervista in campo - sono molto contenta per come ho giocato e per come mi sono mossa in campo. Mi sono divertita, avverto sensazioni fantastiche. Onestamente, sono felicissima, è un giorno stupendo per me. Quest'anno è stato pieno di alti e bassi, mi sono infortunata al Roland Garros e mi sono presa del tempo per recuperare. Sono arrivata a Wimbledon con molte aspettative".

Alexandra Eala batte Swiatek e sfioderà Paolini

Sarà Alexandra Eala l'avversaria di Jasmine Paolini negli ottavi di finale femminili di Wimbledon 2026. La tennista filippina, numero 32 del ranking Wta e 29esima forza del seeding, ha eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek, numero 3 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 (9) 6-2. Pesante ko per la polacca, che uscirà dalla top 5 Wta al termine del torneo londinese

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