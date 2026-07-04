Wimbledon: Bolelli e Vavassori volano agli ottavi del doppio

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AGI - Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del doppio maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il bolognese e il piemontese, quarti favoriti del tabellone, hanno sconfitto al secondo turno per 6-1, 6-4 l'olandese Jesper De Jong e il francese Valentin Royer.
La prossima sfida contro Krajicek e Mektic
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Adesso Bolelli e Vavassori per un posto nei quarti di finale affronteranno, per la prima volta, una coppia di ex numeri 1 del mondo di doppio, ovvero lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero 14 del tabellone. È la prima volta che i due azzurri raggiungono, come coppia, gli ottavi di finale nel Major britannico.
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