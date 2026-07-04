Antonelli super a Silverstone, pole position dopo la Sprint

AGI - Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota della Mercedes, dopo aver vinto all'ora di pranzo la sua prima sprint race precedendo al traguardo Lewis Hamilton, è stato il più veloce in qualifica con il tempo di 1'28"111, precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc (+0.175) e Lewis Hamilton (+0.347).
Quarto George Russell sull'altra Mercedes, quarto a 370 millesimi dal compagno di scuderia. Seguono la Red Bull di Isack Hadjar e la McLaren di Lando Norris, quinto e sesto. Settimo Max Verstappen e Lando Norris, settimo e ottavo, mentre completano la top ten le Racing Bull di Lindblad e Lawson.
Kimi come Ascari, prima pole italiana a Silverstone da 1953
Kimi Antonelli continua a battere record e a scrivere la storia della Formula 1: il pilota bolognese della Mercedes, che a fine agosto compirà 20 anni, è diventato il primo italiano a conquistare la pole a Silverstone dal 1953, quando ci era riuscito Alberto Ascari con la Ferrari. Il pilota lombardo morto nel 1955 e' stato anche l'ultimo italiano a vincere un titolo mondiale, nel 1952 e nel 1953, e ovviamente l'ultimo a farlo su una vettura di Maranello
Antonelli: "E' stato complicato per il vento"
"Ero un po' stressato, perché non mi piace uscire per primo nell'ultimo tentativo. L'ultimo giro e' stato molto preciso, mi è venuto tutto bene. E' stato complicato con le folate di vento, però abbiamo costruito bene il nostro ritmo nelle qualifiche: questa pole è molto soddisfacente". Lo dice il pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, dopo la pole position al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. "Abbiamo lavorato per aggirare un po' i problemi, trovando un buon assetto che mi ha permesso di progredire lungo le qualifiche - aggiunge il 19enne bolognese, leader della classifica iridata -. Sicuramente in gara non sarà semplice, perché le due Ferrari collaboreranno. Speriamo di poter mantenere domani il passo avuto per la Sprint", conclude Antonelli.
Leclerc: "E' bello essere tornato"
"Sono soddisfatto. Sono reduce da gare non facili dove non c'era il feeling, con problemi alla domenica che ci hanno impedito di fare dei punti. E' bello essere tornati. Oggi è la prima volta in cui ho ritrovato il feeling. So quanto ho faticato, questo è un buon passo nella giusta direzione". Lo dice il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo la seconda posizione in qualifica al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. "Dove lavoriamo? Al momento stiamo guardando tutto, perché perdevo parecchio tempo e non avevo molto passo - aggiunge il monegasco -. Abbiamo lavorato molto bene, sono felice di questo secondo posto. Mi sarebbe piaciuto essere in pole, ma Kimi (Antonelli, ndr) la merita", conclude Leclerc.