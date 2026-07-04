Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5 set ed è agli ottavi

AGI - Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di Wimbledon battendo il russo di origini armene Karen Khachanov in cinque set, 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2. L'azzurro ha avuto un problema allo stomaco, poi risolto alla fine del primo set. Lunedì Cobolli giocherà contro l'australiano Alex De Minaur per un posto nei quarti.
Cobolli: "Ho dato tutto, ora mi serve un po' di riposo"
"Oggi ho dato davvero tutto in campo. Ora mi servirà del tempo per recuperare e poi potrò celebrare questa fantastica vittoria. A fine primo set ho chiesto il medical timeout per un problema allo stomaco; poi mi sono sentito meglio". Così Flavio Cobolli, nell'intervista in campo. "L'esultanza? Era una scommessa con il mio team. E' come quella che fanno i giocatori del Brasile quando segnano durante i Mondiali di calcio", ha aggiunto il tennista.