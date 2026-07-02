Un dito puntato trasforma una modella-cestista della Wnba in meme

L’altro giorno in WNBA, durante il match tra Indiana Fever e Phoenix Mercury, Sophie Cunningham dopo un diverbio con DeWanna Bonner, l’ha indicata per 36 secondi consecutivi facendola impazzire.

La Bonner ha poi sbagliato il libero del fallo tecnico, e la Cunningham ha… pic.twitter.com/uwTQILhMXr