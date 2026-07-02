 Berrettini, Cobolli e Sonego volano al terzo turno di Wimbledon

AGI - Giornata di verdetti importanti a Wimbledon per i giocatori italiani. Quattro azzurri conquistano il terzo turno del torneo londinese, mentre tra i big avanzano senza problemi il tedesco Alexander Zverev, fresco campione del Roland Garros, e la polacca Iga Swiatek, vincitrice della scorsa edizione. Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli raggiungono Jannik Sinner ai sedicesimi di finale della terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Tennis Club. Esce di scena invece Tyra Grant, eliminata al secondo turno dalla ceca Marie Bouzkova.
Berrettini supera Fils in quattro set
Berrettini, numero 51 del mondo e finalista nel 2021 nel Major britannico, ha sconfitto in quattro set il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding, con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 6-3 in due ore e 51 minuti di gioco. Al terzo turno l'azzurro incontrerà il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il bulgaro Grigor Dimitrov.
Sonego avanti al quinto set
Lorenzo Sonego accede al terzo turno di Wimbledon. Il piemontese, numero 69 del ranking Atp, si impone sul canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, in cinque set, con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (4) 6-7 (6) 6-2 in quattro ore e 22 minuti. Nel prossimo match, nei sedicesimi di finale, affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero sette della classifica internazionale e sesta testa di serie del tabellone.
Cobolli batte Duckworth, quarto azzurro al terzo turno
Flavio Cobolli doma James Duckworth e si guadagna il terzo turno a Wimbledon 2026. Nei sedicesimi di finale del singolare maschile saranno quindi quattro gli azzurri in gara: il romano ha raggiunto Sinner, Sonego e Berrettini. Cobolli ha battuto il rivale australiano in quattro set, con il punteggio di 7-6 (4) 3-6 7-6 (3) 6-1, in tre ore di gioco, e prosegue ora la difesa dei quarti di finale centrati nella passata stagione. Cobolli, superiore a livello fisico e mentale, al terzo turno affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 19 del tabellone, vincitore contro il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3 6-4 6-4.
Tyra Grant eliminata al secondo turno
Tyra Grant, invece, saluta Wimbledon al secondo turno. La 18enne italoamericana si è arresa sull'erba londinese alla ceca Marie Bouzkova, numero 23 del ranking Wta e 21 del seeding, in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 35 minuti di gioco. Grant, arrivata dalle qualificazioni e giunta a Wimbledon da numero 172 del mondo con esordio vincente contro Katie Boulter, farà comunque un balzo in classifica, raggiungendo un nuovo best ranking al termine del torneo.
Zverev a caccia del double Roland Garros-Wimbledon
Zverev si è imposto sul francese Valentin Royer (75esimo della classifica Atp) per 6-1, 6-3 e 7-6 (7/3). Il tedesco, 29 anni, cerca sull'erba londinese di diventare il settimo tennista dell'era Open a conquistare consecutivamente Roland Garros e Wimbledon. Non ha mai brillato nel torneo britannico, ma ha una grande opportunità di raggiungere almeno i quarti di finale per la prima volta, alla sua decima partecipazione, dato che Sinner e il serbo Novak Djokovic si trovano nell'altra metà del tabellone. La seconda testa di serie, che ha disputato tre finali Slam, affronterà al terzo turno lo statunitense Marcus Giron, numero 92 del mondo. "Amo Wimbledon. Continuo a sperare di ottenere un grande risultato qui. Se continuo a giocare così, credo che possa succedere", ha dichiarato Zverev. A Wimbledon, però, non ha mai superato il quarto turno, raggiunto nel 2017, 2021 e 2024.
Fritz, De Miñaur e Jodar avanti
Taylor Fritz ha sconfitto il connazionale Patrick Kypson (113esimo del mondo) per 6-2, 6-2 e 7-5. Fritz ha raggiunto almeno i quarti di finale in tre delle ultime quattro edizioni di Wimbledon e lo scorso anno è caduto in semifinale contro Carlos Alcaraz. L'australiano Alex de Miñaur, sesto del ranking, ha battuto il francese Adrian Mannarino (40esimo del mondo) per 6-3, 6-2 e 6-2. Lo spagnolo Rafael Jodar è invece tornato in campo per completare il match sospeso mercoledì per mancanza di luce e ha vinto gli ultimi due set completando una rimonta sul connazionale Pablo Carreño, per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 e 6-4.
Swiatek convince, la principessa Kate in tribuna
Swiatek ha travolto la ceca Karolina Pliskova (73esima Wta e finalista a Wimbledon nel 2021) per 6-1 e 6-3. La polacca, sei volte campionessa Slam, non ha ancora vinto un titolo in questa stagione, ma ha iniziato Wimbledon con buone sensazioni. Aveva sofferto di più al primo turno, contro la statunitense Taylor Townsend, superata in tre set per 6-1, 2-6 e 6-3. "Sicuramente il primo turno è stato molto emozionante, ma oggi ho sentito che era semplicemente un altro giorno", ha affermato Swiatek. L'ex numero 1 del mondo affronterà al prossimo turno la filippina Alexandra Eala, che ha superato l'australiana Maya Joint, a sua volta vincitrice al primo turno contro la leggendaria Serena Williams. La finalista dello scorso anno, la statunitense Amanda Anisimova, è passata anche lei al terzo turno, così come la connazionale Madison Keys, vincitrice degli Australian Open lo scorso anno. Tra il pubblico, giovedì, anche la principessa Kate, che ha assistito a parte della giornata sul campo 18.