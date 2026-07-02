Mondiali: tifosi inglesi a caccia di biglietti a 3mila euro
Messico-Inghilterra: biglietti a prezzi folli, si parte da 3mila euro
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Messico-Inghilterra: biglietti a prezzi folli, si parte da 3mila euro

Quasi 12 volte il prezzo originario
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Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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AGI - I tifosi inglesi a caccia di un biglietto per l'ottavo di finale contro il Messico allo Stadio Azteca dovranno sborsare almeno 3 mila euro: è questo il prezzo più basso per i pochi tagliandi disponibili sul mercato ufficiale di rivendita Fifa. La sfida in programma a Città del Messico alle due del mattino di lunedì vede lo stadio da 80.800 posti praticamente esaurito per la massiccia presenza dei tifosi di casa.

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Biglietti maggiorati di 12 volte e arrivano anche a 5mila euro

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A gennaio all'England Supporters' Travel Club erano stati dati 4mila biglietti, subito rivenduti, e poi nulla più. Pertanto i tifosi dei Tre Leoni che volessero trovare un posto si dovranno contendere poche centinaia di tagliandi a prezzi esorbitanti. La Bbc ha riferito che al mattino ne erano rimasti 429, quasi tutti nelle due curve.
In pratica i biglietti più economici, quelli della categoria 'Supporter Value', costavano in origine 261 euro e sono finiti in rivendita a 2664 euro che con i diritti Fifa arrivano a 3mila, quasi 12 volte il prezzo originario.

Per i biglietti più cari si può arrivare a spendere più di 5 mila euro: sono infatti quelli della Front Category 1, messi in rivendita a 5244 euro dagli 865 originari.
Non va meglio sugli altri siti di rivendita: su SeatGeek non si trova nulla sotto i 3400 euro.

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