Sinner batte Borges in tre set e vola al terzo turno a Wimbledon
L’azzurro, campione in carica, ha battuto il portoghese Borges in tre set molto combattuti, chiusi 7‑6(4) 7‑6(2) 6‑4 dopo due ore e 32 minuti
AGI - Jannik Sinner ha superato il secondo turno a Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino, numero 1 della classifica mondiale e del tabellone, ha battuto il portoghese Nuno Borges, 48esimo del ranking ATP, in tre set con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) 6-4, maturato in due ore e 32 di gioco.
Al terzo turno l'azzurro, campione in carica, se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del mondo, che nel secondo match del torneo ha superato il peruviano Ignacio Buse, 34esimo del ranking e 31esimo del seeding, con un rapido 6-2 6-2 6-3.