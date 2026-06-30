Olanda e Germania eliminazioni choc

AGI - Il Marocco vola agli ottavi di finale, battendo l'Olanda ai calci di rigore dopo l'1-1 dopo i tempi supplementari. La squadra di Ouahbi risponde oltre il 90' con Diop al gol segnato da Gakpo a metà ripresa, per poi avere la meglio nella lotteria dagli undici metri. Dopo una primissima fase di studio, arrivano due grandi occasioni per il Marocco. Al 20' El Aynaoui vola di testa su un corner dalla destra, chiamando all'intervento Verbruggen. Il portiere oranje deve intervenire nuovamente pochi secondi dopo per intercettare una pericolosa botta dal limite di Hakimi. C'è più Olanda nella parte finale del primo tempo, anche se la prima, vera occasione arriva al 44', quando van de Ven calcia con il mancino dal limite: Bounou alza sopra la traversa. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0. Quasi solo Marocco in avvio di ripresa. L'occasione più grande arriva al 52' con Hakimi, tra i più pericolosi dei suoi già nella prima frazione. L'ex Inter si inserisce sulla destra, prima di calciare da posizione defilata facendo risuonare la traversa. A spezzare il ritmo di un secondo tempo a senso unico ci pensa l'hydration break, durante il quale Koeman opera i primi due cambi. È proprio Weghorst, con il primo pallone toccato, a far nascere l'azione del vantaggio oranje. Il neo entrato effettua una sponda per l'ennesimo scatto fulmineo di Summerville, che giunto in area riesce a servire Gakpo per l'1-0. Esultanza in lacrime per l'attaccante del Liverpool, rimasto in ritiro con la squadra nonostante le drammatiche vicende familiari.
Marocco pareggio in extremis
L'Olanda appare in controllo nel finale di gara, ma in avvio di recupero arriva il pari marocchino. Pallone dalla sinistra di Talbi per la testa di Diop che manda la sfera in rete. 1-1 e tempi supplementari. L'occasione più grande dell'extra time è quella che capita tra i piedi di Rahimi, bravo a lasciare sul posto Koopmeiners con una finta, ma fermato da uno strepitoso Verbruggen. Si va così ai rigori, dove gli errori non mancano. Per l'Olanda sbagliano Kluivert, Timber e Summerville; nel Marocco falliscono il tiro El Aynaoui e Hakimi, ma Saibari non sbaglia il penalty decisivo. Il Marocco vola agli ottavi, dove affronterà il Canada.
Germania sorpresa dal Paraguay
Clamorosa eliminazione della Germania, che perde ai rigori con il Paraguay e saluta il Mondiale ai sedicesimi. Di Enciso la rete sudamericana, a cui risponde Havertz nella ripresa per l'1-1 che regge fino al 120', prima dei rigori dove sono fatali i tre errori tedeschi contro i due degli avversari. Nagelsmann a sorpresa tiene fuori Musiala e in attacco sceglie Undav, supportato alle spalle da Sané, Havertz e Wirtz. L'avvio del match rispetta le previsioni. La formazione tedesca tiene palla e schiaccia rapidamente il Paraguay, che cerca di ripartire velocemente quando recupera il possesso. Nonostante l'assedio, sono pochi i momenti in cui la Germania si rende pericolosa. Molto più concreto il Paraguay, che al 42' trova il vantaggio alla prima vera occasione. La difesa tedesca respinge un pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma gli avversari lo recuperano immediatamente. La sfera arriva a Galarza, che dalla destra fa partire un cross preciso per la testa di Enciso. 0-1. La rete subita sveglia la Germania, che nel recupero comincia a martellare. All'intervallo si arriva però con il Paraguay in vantaggio. Rischia tantissimo Kimmich in avvio di ripresa, con un retropassaggio troppo debole per Neuer che Enciso non sfrutta. Al 54' ecco il pari tedesco. Wirtz scaglia in area un pallone dalla sinistra per la spizzata di Havertz che vale l'1-1. La rete accende una sfida fino a quel momento avara di emozioni. Al 78' Havertz va vicinissimo alla doppietta, ma Gill fa buona guardia respingendo il colpo di testa del numero 7. La squadra di Nagelsmann, però, non riesce a ribaltarla nei 90 minuti: si va ai supplementari. Dopo 12 minuti passati in attacco, Tah trova il 2-1 per la Germania con un colpo di testa su angolo; l'on-field review, però, mostra un blocco di Anton su Gill in occasione del corner, portando Jayed ad annullare la rete. Il pari regge fino al termine dei supplementari: si va ai rigori. Dagli undici metri sono decisivi gli errori dello stesso Havertz, Woltemade e Tah. Dall'altra parte sbagliano Sanabria e Balbuena, ma Canale non fallisce il sesto e decisivo penalty. Paraguay agli ottavi, dove affronterà una tra Francia e Svezia. Germania clamorosamente eliminata.
Festa nazionale in Paraguay
Le strade del Paraguay sono esplose per la gioia della vittoria contro la Germania ai Mondiali e il presidente Santiago Peña ha proclamato una giornata di festa nazionale. Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Asunción per godersi il momento e Peña ha usato X per farsi portavoce del gioioso sentimento nazionale, scrivendo: "Il Paraguay non si arrende mai", ha scritto, aggiungendo di aver proclamato festa nazionale.