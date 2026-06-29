Sinner vince all’esordio a Wimbledon, batte Kecmanovic in 5 set

AGI - Jannik Sinner ha vinto all'esordio a Wimbledon da campione in carica, battendo il serbo Miomir Kecmanovic in cinque set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7 (6-8), 6-2, 6-3, in tre ore e mezza di battaglia.
Sinner soffre ma vince
L'azzurro numero uno del mondo, al rientro dopo il malore e il ritiro al Roland Garros ha sofferto più del previsto, in particolare nel terzo set perso dopo aver sprecato un set point.
Il percorso di Sinner sull'erba londinese
Al secondo turno Sinner se la vedrà con il portoghese Nuno Borges, che ha battuto il qualificato americano Tristan Boyer.
Sinner non vinceva un quinto set da oltre due anni (con Medvedev nella finale degli Australian Open del 2024) e che veniva da una serie di cinque match al quinto persi.
La caduta nel terzo set
Per l'azzurro c'è stata anche una caduta con il sangue, spavento e dolore nel terzo set. Sul punteggio di 2-2, Sinner e' caduto correndo all'indietro, preso in contropiede dal serbo, e ha perso l'equilibrio finendo a terra rovinosamente.
È rimasto disteso alcuni minuti, accusando forte dolore all'anca e al ginocchio. Alla ripresa del gioco ha concesso all'avversario qualche punto. Sulla scarpa sinistra di Jannik, bianca, e' comparsa una vistosa macchia rossa che poi lui stesso ha spiegato essere sangue perso da un'unghia.
Bechkam nel Royal Box per Sinner
David Beckham ha assistito alla partita di esordio di Jannik Sinner a Wimbledon dal Royal Box. Il 51enne ex campione di Manchester United e Inghilterra, oggi imprenditore di successo e presidente dell'Inter Miami, era accompagnato dalla mamma Sandra.
Per lui è stato un diversivo dai mondiali di calcio dove è grande protagonista televisivo negli spot di marchi come Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon e Adidas.
A poche file di distanza dall'ex Spice Boy c'era anche il figlio Romeo Beckham con la fidanzata, la modella Kim Turnball, a guardare l'azzurro numero uno del mondo soffrire contro il serbo Miomir Kecmanovic.
Nel Palco reale, un'area riservata che esiste dal 1922, ci sono 74 posti. Tra i Vip presenti alla prima giornata anche l'attore Mark Rylance e il cantante dei Boyzone Ronan Keating