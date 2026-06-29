Il debutto di Sinner a Wimbledon dopo il crollo di Parigi 

AGI - Sinner debutta a Wimbledon e torna in campo dopo il crollo di Parigi. Il torneo di Londra parte oggi con l'atteso esordio del fuoriclasse azzurro nonché campione in carica, sul Center Court contro il serbo Miomir Kecmanovic alle 14,30 ora italiana.
Sinner in campo sull'erba di Wimbledon
Al secondo turno il numero uno del mondo troverebbe il vincente tra Nuno Borges e Tristan Boyer.
Fuori Mattia Bellucci
La pattuglia azzurra ha perso, intanto, Mattia Bellucci: il numero 65 del mondo si è infortunato in allenamento e si è ritirato: al suo posto sarà lo spagnolo lucky loser Pablo Llamas Ruiz ad affrontare lo statunitense Zachary Svajda.
Tutti gli azzurri in campo
Altri due gli azzurri impegnati domani: Luciano Darderi contro Ethan Quinn (non prima delle 14.30 italiane), ed Elisabetta Cocciaretto contro Xinyu Wang (intorno alle 13.30).
Il ritorno di Serena Williams
Per martedì l'attesa è per il ritorno di Serena Williams, che a Wimbledon ha trionfato sette volte in singolo, sei volte in doppio e una nel misto: affronterà la ventenne australiana Maya Joint. La 44enne statunitense, mamma di due bambine, è cauta sulla wild card ricevuta: "Chissà se ci arriverò mai di nuovo. Potrebbe essere l'ultima volta e mi sono detta di provarci. Mi godrò l'esperienza".