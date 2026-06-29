Brasile agli ottavi: 2-1 al Giappone con gol di Martinelli al 95’

AGI - Il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto 2-1 il Giappone e si è qualificato agli ottavi di finale del mondiale. A Houston, i nipponici sono passati in vantaggio nel primo tempo con Sano al 29mo. Nella ripresa il pareggio verdeoro con Casemiro all'11mo. Al 95mo, in pieno recupero, Martinelli ha realizzato il 2-1 su imbucata di Bruno Guimarães infilando Suzuki sul palo lontano. Al prossimo turno, il Brasile affronterà la vincente di Costa d'Avorio-Norvegia.
I cinque volte campioni del mondo partono all'attacco e al 14' Suzuki deve mettere la punta delle dita su un mancino dalla distanza di Cunha. Al 29' sono gli asiatici a passare in vantaggio a sorpresa. Danilo sbaglia un passaggio in orizzontale, Sano recupera palla, avanza palla al piede e dal limite scaglia un destro rasoterra che si insacca nell'angolino alla destra di Alisson. La reazione verdeoro si fa attendere e Suzuki non corre particolari pericoli. Si va al riposo sull'1-0.
La riscossa verdeoro nella ripresa e il pari di Casemiro
La prima chance della ripresa arriva al 6' ed è per gli uomini di Ancelotti, quando Danilo crossa dalla destra pescando Bruno Guimarães in area, ma la sua incornata viene salvata in tuffo da Suzuki. Tre minuti dopo, Casemiro sfiora il pareggio quando un suo colpo di testa a botta sicura viene salvato sulla linea da Tomiyasu a portiere battuto.
Il pari è nell'aria e si materializza all'11'. Gabriel scodella un pallone in area trovando ancora una volta Casemiro, che di testa questa volta non sbaglia e batte Suzuki per l'1-1. Due minuti dopo, Vinícius salta con un tunnel Tomiyasu, entra in area e va al tiro con un esterno destro sul quale Suzuki è decisivo a deviare sul palo, con la difesa che poi spazza. Il ritmo si abbassa e il match sembra andare verso i supplementari.
Il guizzo finale di Martinelli e il commento di Ancelotti
Tutto cambia, però, in pieno recupero. Negli ultimi istanti di partita, Bruno Guimarães trova in area di rigore il neo entrato Martinelli che controlla, calcia con il piatto destro e infila Suzuki con l'aiuto del palo. È il gol che manda in paradiso i brasiliani, i quali possono festeggiare un sofferto passaggio del turno.
"Abbiamo preso gol ma non abbiamo perso la pazienza. La squadra ha fatto bene, anche nel primo tempo. Non ero deluso della qualità del gioco. Nella ripresa la partita è stata meno chiusa". Queste le parole di Carlo Ancelotti dopo la vittoria del suo Brasile sul Giappone per 2-1 che regala alla Seleção il pass per gli ottavi. "Domani vedremo come stanno Paquetá e Casemiro. Il Giappone è una squadra molto organizzata. Era importante vincere. Stavo aspettando di mettere Neymar ai supplementari. Se non avessimo pareggiato, lo avrei messo al 60'", ha aggiunto, a proposito delle condizioni di O Ney.