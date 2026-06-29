Quanto ha volato Infantino per vedere 24 partite dei Mondiali

AGI - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha assistito a 24 partite dei Mondiali in poco più di due settimane, spostandosi in tutto il Nord America a bordo di un jet privato che, secondo un'analisi della Bbc, avrebbe effettuato 27 voli durante la fase a gironi del torneo.
La Coppa del Mondo si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico, con 16 città ospitanti e un numero record di partite dopo l'ampliamento della fase a gironi. Utilizzando dati di tracciamento aereo e fotografie pubbliche di Infantino negli stadi, la Bbc ha ricostruito gli spostamenti di un velivolo associato alla Fifa e al suo presidente. Secondo l'emittente britannica, l'aereo avrebbe percorso almeno 50.122 chilometri tra l'inizio del torneo e il 27 giugno, trascorrendo oltre 66 ore in volo. Il tragitto più lungo è stato quello tra Vancouver e Miami, pari a circa 4.500 chilometri, mentre in alcune giornate Infantino avrebbe preso fino a tre voli per assistere a più incontri.
Emissioni e posizione della Fifa
L'analisi stima che il jet, identificato come un Gulfstream G650ER utilizzato in passato dal presidente Fifa, abbia generato circa 516 tonnellate di emissioni equivalenti di CO2 durante la sola fase a gironi. Una quantità che corrisponderebbe approssimativamente alle emissioni annuali di 78 persone.
La Fifa non ha confermato il modello dell'aereo né il numero di passeggeri presenti a bordo nei vari spostamenti. In una dichiarazione, un portavoce ha affermato che il presidente "viaggia regolarmente insieme ai funzionari competenti per questioni legate alle competizioni e alle attività della Fifa" e che gli spostamenti vengono organizzati talvolta su voli commerciali e talvolta su charter privati, a seconda di ciò che risulta più efficiente e conveniente.