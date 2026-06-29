Enzo Maresca torna al Manchester City: contratto fino al 2029
Enzo Maresca torna al Manchester City: ufficiale il contratto fino al 2029
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Enzo Maresca torna al Manchester City: ufficiale il contratto fino al 2029

Il club ha ufficializzato il suo ritorno con un contratto fino al 2029, dopo aver versato circa 20 milioni di euro al Chelsea per liberarlo
Davide Sarsini
Enzo Maresca
Afp - Enzo Maresca
Manchester City enzo maresca
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AGI - Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City dove subentra a Pep Guardiola di cui era stato il vice. L'annuncio è arrivato con un comunicato: il 46enne tecnico campano ha firmato un contratto triennale, fino all'estate del 2029. Per riportarlo all'Etihad Stadium il club di Manchester, secondo i media inglesi, ha pagato circa 20 milioni di euro "per liberarlo" al Chelsea.

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Il duro attacco del Chelsea e le scuse del tecnico

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Proprio da Stamford Bridge è arrivato un duro comunicato contro Maresca per il suo addio del dicembre scorso: "Nell'autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che poteva esserci un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola alla fine della stagione", ha scritto il Chelsea senza neppure nominare Maresca, "è diventato chiaro per noi che era pienamente impegnato a perseguire questa opportunità nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine".

"A dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso inaspettatamente e bruscamente. Ovviamente, ci siamo sentiti traditi poiché non potevamo credere che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club".

Nel comunicato non si entra nei dettagli ma da quello che filtra è stato stilato un patto di riservatezza che ha portato il City a pagare un indennizzo (di circa 20 milioni di euro) e anche l'allenatore a risarcire il club. Maresca, che all'epoca si era mostrato insofferente alle critiche al suo gioco nel club che aveva guidato al trionfo in Conference e nel Mondiale per club in 18 mesi, ha diffuso una dichiarazione su Instagram che probabilmente fa parte del pacchetto concordato, spiegando di aver preso lui la difficile decisione di lasciare i Blues: "Riconosco che la mia decisione di lasciare il Chelsea a metà stagione abbia causato disordini nel club e di questo me ne scuso. Non era né la mia intenzione, né la mia volontà". Maresca aveva un contratto da 5 milioni di euro lordi l'anno: ha lasciato sul piatto tutti i soldi che il Chelsea ancora gli doveva.

Le prime parole di Maresca e le voci di mercato su Tonali

Per l'ex centrocampista quello al City è un ritorno: nella stagione 2020-2021 aveva allenato il team Under 23 e nel 2022-2023 era stato collaboratore tecnico di Guardiola. "Il City è una squadra di calcio molto ben gestita", ha osservato, "tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e propositivo. Per un manager, questa è una situazione da sogno". Ad accoglierlo, ufficialmente, il presidente del club, Khaldoon Al-Mubarak: "Porta una personalità, una passione e un'intelligenza completamente allineati alle nostre esigenze".

Tra i primi colpi che il City potrebbe regalare a Maresca c'è l'italiano Sandro Tonali. Dopo i 130 milioni investiti per Elliot Anderson dal Nottingham Forest, infatti, si parla di un'offerta da 110 milioni di euro al Newcastle per l'ex Milan.



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