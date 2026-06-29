Enzo Maresca torna al Manchester City: contratto fino al 2029

AGI - Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City dove subentra a Pep Guardiola di cui era stato il vice. L'annuncio è arrivato con un comunicato: il 46enne tecnico campano ha firmato un contratto triennale, fino all'estate del 2029. Per riportarlo all'Etihad Stadium il club di Manchester, secondo i media inglesi, ha pagato circa 20 milioni di euro "per liberarlo" al Chelsea.
Il duro attacco del Chelsea e le scuse del tecnico
Proprio da Stamford Bridge è arrivato un duro comunicato contro Maresca per il suo addio del dicembre scorso: "Nell'autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che poteva esserci un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola alla fine della stagione", ha scritto il Chelsea senza neppure nominare Maresca, "è diventato chiaro per noi che era pienamente impegnato a perseguire questa opportunità nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine".
"A dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso inaspettatamente e bruscamente. Ovviamente, ci siamo sentiti traditi poiché non potevamo credere che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club".
Nel comunicato non si entra nei dettagli ma da quello che filtra è stato stilato un patto di riservatezza che ha portato il City a pagare un indennizzo (di circa 20 milioni di euro) e anche l'allenatore a risarcire il club. Maresca, che all'epoca si era mostrato insofferente alle critiche al suo gioco nel club che aveva guidato al trionfo in Conference e nel Mondiale per club in 18 mesi, ha diffuso una dichiarazione su Instagram che probabilmente fa parte del pacchetto concordato, spiegando di aver preso lui la difficile decisione di lasciare i Blues: "Riconosco che la mia decisione di lasciare il Chelsea a metà stagione abbia causato disordini nel club e di questo me ne scuso. Non era né la mia intenzione, né la mia volontà". Maresca aveva un contratto da 5 milioni di euro lordi l'anno: ha lasciato sul piatto tutti i soldi che il Chelsea ancora gli doveva.
Le prime parole di Maresca e le voci di mercato su Tonali
Per l'ex centrocampista quello al City è un ritorno: nella stagione 2020-2021 aveva allenato il team Under 23 e nel 2022-2023 era stato collaboratore tecnico di Guardiola. "Il City è una squadra di calcio molto ben gestita", ha osservato, "tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e propositivo. Per un manager, questa è una situazione da sogno". Ad accoglierlo, ufficialmente, il presidente del club, Khaldoon Al-Mubarak: "Porta una personalità, una passione e un'intelligenza completamente allineati alle nostre esigenze".
Tra i primi colpi che il City potrebbe regalare a Maresca c'è l'italiano Sandro Tonali. Dopo i 130 milioni investiti per Elliot Anderson dal Nottingham Forest, infatti, si parla di un'offerta da 110 milioni di euro al Newcastle per l'ex Milan.
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