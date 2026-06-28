Mondiali, Messi firma l'ennesimo record. Sedicesimi al via

AGI - Lionel Messi firma l'ennesimo record in questa edizione dei Mondiali 2026. Entrato in campo al 60' (il ct Scaloni aveva deciso di portarlo in panchina per risparmiarlo un po' con la promessa che avrebbe giocato uno spezzone di gara) la 'Pulce' ha siglato venti minuti dopo il gol del definitivo 3-1 dell'Argentina sulla Giordania, con una punizione dal limite dell'area, diventando così il primo giocatore nella storia a segnare in sette partite di fila del torneo iridato (comprensivo ovviamente di quello 2022 disputato in Qatar). Per il numero 10 argentino è il sesto gol in questa straordinaria fase a gironi e il 19esimo della serie realizzato in ben cinque dei sei Mondiali cui ha preso parte. L'Albiceleste, già qualificata e già prima, ai sedicesimi se la vedrà con la sorpresa Capo Verde (4 luglio, ore 0.00).
The exact difference between Messi and Ronaldo.— MC (@CrewsMat10) June 28, 2026
Two hours apart, Messi scored, Ronaldo missed. pic.twitter.com/gkZU1XBv8z
Resta a secco, invece, Cristiano Ronaldo che sbatte contro il muro difensivo della Colombia. Il Portogallo esce da un match sofferto portando a casa uno 0-0 che consente ai lusitani di giocarsi un posto negli ottavi di finale con la Croazia (3 luglio, ore 1), con un potenziale incrocio con la Spagna per contendersi i quarti.
Programma dei sedicesimi
SEDICESIMI DI FINALE
a) Sudafrica - Canada 28/06, Los Angeles, ore 21
b) Brasile - Giappone 29/06, Houston, ore 19
c) Germania - Paraguay 29/06, Boston, ore 22.30
d) Olanda - Marocco 30/06, Monterrey, ore 3
e) Costa d'Avorio - Norvegia 30/06, Dallas, ore 19
f) Francia - Svezia 30/06, New York, ore 23
g) Messico - Ecuador 01/07, Città Messico, ore 3
h) Inghilterra - RD Congo 01/07, Atlanta, ore 18
i) Belgio - Senegal 01/07, Seattle, ore 22
j) Usa - Bosnia 02/07, San Francisco, ore 2
k) Spagna - Austria 02/07, Los Angeles, ore 21
l) Portogallo - Croazia 03/07, Toronto, ore 1
m) Svizzera - Algeria 03/07, Vancouver, ore 5
n) Australia - Egitto 03/07, Dallas, ore 20
o) Argentina - Capo Verde 04/07, Miami, ore 0
p) Colombia - Ghana 04/07, Kansas City, ore 3.30
Dunque, stasera a Los Angeles al via i sedicesimi con la sfida tra uno dei Paesi organizzatori, il Canada, favorito, e il SudAfrica, qualificatosi un po' a sorpresa. "Penso che dovremo essere molto aggressivi sin dal primo istante - afferma il ct del Canada, Jesse Marsch, che potrà contare sul rientro di Alphonso Davies -. Ci aspettiamo un SudAfrica molto intenso, che partirà forte, eccitati dal poter giocare questa partita. E' un gran momento per la loro federazione e la loro squadra. Abbiamo molto chiaro ciò che ci aspetta. E noi vogliamo essere al nostro massimo". Dal canto suo Hugo Broos, selezionatore dei Bafana Bafana, non parte certo sconfitto. "Una volta arrivati a questo punto, è normale volere sempre qualcosa in più. Essere ai sedicesimi è già un successo per noi, ma noi puntiamo a vincere e andare ancora avanti".
Programma degli ottavi
ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE
vincente a - vincente d 04/07, a Houston, ore 19
vincente c - vincente f 04/07, a Filadelfia, ore 23
vincente b - vincente e 05/07, a New York, ore 22
vincente g - vincente h 06/07, a Città del Messico, ore 2
vincente l - vincente k 06/07, a Dallas, ore 21
vincente j - vincente i 07/07, a Seattle, ore 2
vincente o - vincente n 07/07, ad Atlanta, ore 18
vincente m - vincente p 07/07, a Vancouver, ore 22