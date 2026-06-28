Mondiali, Messi firma l'ennesimo record. Sedicesimi al via
Mondiali, Messi firma l'ennesimo record [VIDEO]. Sedicesimi al via, definito il quadro degli accoppiamenti
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Mondiali, Messi firma l'ennesimo record [VIDEO]. Sedicesimi al via, definito il quadro degli accoppiamenti

A secco, invece, Cristiano Ronaldo che sbatte contro il muro difensivo della Colombia
Mondiali, Messi firma l'ennesimo record. Sedicesimi al via, definito il quadro degli accoppiamenti
Leo Barrilari / Immagini di Odyssey via AFP - Messi festeggia il gol alla Giordania
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AGI - Lionel Messi firma l'ennesimo record in questa edizione dei Mondiali 2026. Entrato in campo al 60' (il ct Scaloni aveva deciso di portarlo in panchina per risparmiarlo un po' con la promessa che avrebbe giocato uno spezzone di gara) la 'Pulce' ha siglato venti minuti dopo il gol del definitivo 3-1 dell'Argentina sulla Giordania, con una punizione dal limite dell'area, diventando così il primo giocatore nella storia a segnare in sette partite di fila del torneo iridato (comprensivo ovviamente di quello 2022 disputato in Qatar). Per il numero 10 argentino è il sesto gol in questa straordinaria fase a gironi e il 19esimo della serie realizzato in ben cinque dei sei Mondiali cui ha preso parte. L'Albiceleste, già qualificata e già prima, ai sedicesimi se la vedrà con la sorpresa Capo Verde (4 luglio, ore 0.00).

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Resta a secco, invece, Cristiano Ronaldo che sbatte contro il muro difensivo della Colombia. Il Portogallo esce da un match sofferto portando a casa uno 0-0 che consente ai lusitani di giocarsi un posto negli ottavi di finale con la Croazia (3 luglio, ore 1), con un potenziale incrocio con la Spagna per contendersi i quarti.

Programma dei sedicesimi

SEDICESIMI DI FINALE

a) Sudafrica - Canada 28/06, Los Angeles, ore 21

b) Brasile - Giappone 29/06, Houston, ore 19

c) Germania - Paraguay 29/06, Boston, ore 22.30

d) Olanda - Marocco 30/06, Monterrey, ore 3

e) Costa d'Avorio - Norvegia 30/06, Dallas, ore 19

f) Francia - Svezia 30/06, New York, ore 23

g) Messico - Ecuador 01/07, Città Messico, ore 3

h) Inghilterra - RD Congo 01/07, Atlanta, ore 18

i) Belgio - Senegal 01/07, Seattle, ore 22

j) Usa - Bosnia 02/07, San Francisco, ore 2

k) Spagna - Austria 02/07, Los Angeles, ore 21

l) Portogallo - Croazia 03/07, Toronto, ore 1

m) Svizzera - Algeria 03/07, Vancouver, ore 5

n) Australia - Egitto 03/07, Dallas, ore 20

o) Argentina - Capo Verde 04/07, Miami, ore 0

p) Colombia - Ghana 04/07, Kansas City, ore 3.30

Dunque, stasera a Los Angeles al via i sedicesimi con la sfida tra uno dei Paesi organizzatori, il Canada, favorito, e il SudAfrica, qualificatosi un po' a sorpresa. "Penso che dovremo essere molto aggressivi sin dal primo istante - afferma il ct del Canada, Jesse Marsch, che potrà contare sul rientro di Alphonso Davies -. Ci aspettiamo un SudAfrica molto intenso, che partirà forte, eccitati dal poter giocare questa partita. E' un gran momento per la loro federazione e la loro squadra. Abbiamo molto chiaro ciò che ci aspetta. E noi vogliamo essere al nostro massimo". Dal canto suo Hugo Broos, selezionatore dei Bafana Bafana, non parte certo sconfitto. "Una volta arrivati ​​a questo punto, è normale volere sempre qualcosa in più. Essere ai sedicesimi è già un successo per noi, ma noi puntiamo a vincere e andare ancora avanti".

Programma degli ottavi

ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE

vincente a - vincente d 04/07, a Houston, ore 19

vincente c - vincente f 04/07, a Filadelfia, ore 23

vincente b - vincente e 05/07, a New York, ore 22

vincente g - vincente h 06/07, a Città del Messico, ore 2

vincente l - vincente k 06/07, a Dallas, ore 21

vincente j - vincente i 07/07, a Seattle, ore 2

vincente o - vincente n 07/07, ad Atlanta, ore 18

vincente m - vincente p 07/07, a Vancouver, ore 22

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