F1: Russell trionfa in Austria, Hamilton è quinto

AGI - George Russell completa un weekend praticamente perfetto e vince il Gran Premio d'Austria di F1, conquistando la settima vittoria della carriera. Il britannico della Mercedes, che non vinceva dalla gara inaugurale di questa stagione, in Australia, precede sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente secondo e terzo.
La Ferrari, dopo un buon sabato di qualifiche, non va oltre il quinto posto con Lewis Hamilton, che chiude alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. L'altra Rossa di Charles Leclerc, invece, scivola in ottava posizione, preceduta da Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Completano la top 10 sul Red Bull Ring di Spielberg, in Siria, le due Racing Bull di Liam Lawson e Arvid Lindblad. La Formula 1 non si ferma: la prossima settimana farà tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.
"Felice di tornare sul gradino più alto"
"Sono felice di tornare sul gradino più alto, è passato un po' di tempo e voglio godermela insieme al mio team": questo il commento a caldo di George Russell dopo la vittoria. "Ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile di forma", ha osservato il pilota britannico, "oggi Max e la Red Bull era davvero veloce e complimenti a lui. Oggi è stata una bella gara". "Ho dovuto spingere al limite, perchè dietro erano tutti e due veloci", ha aggiunto Russell, "il team ha trovato le tempistiche perfette per i pit stop". "Le gare difficili ti mettono alla prova a livello psicologico", ha osservato, "gli ultimi weekend sono stati vitali per ricordarmi che sono ancora capace. Non vedo l'ora di andare a Silverstone davanti ai tifosi di casa, sono sicuro sarà grandioso".