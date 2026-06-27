Motogp, doppietta Aprilia ad Assen. Fernandez vince la Sprint

AGI - Doppietta ad Assen per il team Trackhouse, che piazza le sue due Aprilia davanti a tutti nella Sprint race del Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Vince Raul Fernandez davanti al compagno di squadra Ai Ogura, ottimo terzo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati griffata VR46.
Ai piedi del podio le Aprilia ufficiali, con Marco Bezzecchi quarto davanti a Jorge Martin. Seguono le Ducati di Francesco Bagnaia e Marc Marquez, rispettivamente sesto e settimo. A punti anche Enea Bastianini (Ktm Tech3), ottavo davanti a Pedro Acosta (Ktm). 'Pecco' successivamente è retrocesso di una posizione per una penalit dovuta al mancato rispetto del track limit,, facendo scalare Marquez in sesta posizione.
Ordine di arrivo della Sprint
Questo l'ordine di arrivo della Sprint Race del Gran Premio d'Olanda della classe MotoGP, decimo appuntamento della stagione (su 22), disputato sul circuito di Assen: 1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 20'05"310 alla velocità media di 176,2 km/h 2. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 0"362 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1"131 4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 2"161 5. Jorge Martin (Esp) Aprilia 4"591 6. Marc Marquez (Esp) Ducati 4"801 7. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 4"901 8. Enea Bastianini (Ita) Ktm 5"237 9. Pedro Acosta (Esp) Ktm 9"598 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha 11"134 Giro più veloce: Ai Ogura (giro 11) in 1'32"003 alla velocità media di 177,6 km/h
Le parole di Di Giannantonio
"Sappiamo che le Aprilia sono velocissime e stanno facendo cose eccezionali. Stiamo cercando di massimizzare il risultato, non potevamo vincere ed ero molto al limite. Il podio è un risultato straordinario per noi", ha spiegato Di Giannantonio (Ducati VR46) dopo il terzo posto nella Sprint Race.
Il commento di Ogura
"È la nostra prima doppietta e sono molto felice per la squadra - ha sottolineato Ai Ogura -. Un peccato aver perso qualche posizione negli ultimi giri, sappiamo cosa dovremo migliorare per la gara lunga di domani".
La soddisfazione di Fernandez
"Sono molto felice per la vittoria - ha affermato Fernandez -. Spesso non eravamo forti nelle Sprint, mentre ora abbiamo trovato la quadra. La gara è andata bene e so di essere calato un po' nel finale, vedremo domani perché la gara sarà molto lunga".
Le parole di Bezzecchi e Martin
"Sono soddisfatto a metà, ultimamente nelle Sprint faccio sempre fatica, soprattutto nei primi giri - ha spiegato Bezzecchi -. Poi sono riuscito a risalire e a superare Jorge (Martin, ndr), con cui mi sono riuscito anche a divertire. Speriamo domani di riuscire a fare un altro step in avanti". "Il quarto posto è stato sudato come una vittoria, sono un po' dispiaciuto ma fino ad ora il weekend è stato buono. Tutte le altre Aprilia vanno forte, anche le Trackhouse", aggiunge il leader della classifica piloti.
Sabato dalle due facce per Martin: lo spagnolo ha conquistato la sua prima pole position con Aprilia Racing, la 21esima nella top-class e la 42esima in tutte le classi del Motomondiale. La sua ultima pole risaliva a 616 giorni fa, a Phillip Island nel 2024. Nella sprint, il pilota spagnolo ha poi disputato una gara in lotta, chiudendo in quinta posizione. "Sono contento per la pole position e orgoglioso di averla conquistata dopo tanto tempo. Ho fatto una partenza discreta, ma poi non avevo grip al posteriore, soprattutto negli ultimi giri è stato complicato - racconta lo spagnolo - In termini di passo non ero così lontano dai miei rivali, anche se vedevo Marco (Bezzecchi, ndr) leggermente più forte. Ho dato il mio massimo e mi sono comunque divertito. Stiamo migliorando, che è la cosa più importante, e firmare la pole è stato un grande passo avanti". La qualifica ha regalato un risultato storico per Aprilia Racing: per la prima volta la Casa di Noale ha monopolizzato le prime quattro posizioni della griglia di partenza, con Martín davanti a Ogura, Bezzecchi e Fernández. Fernandez e Ogura hanno poi fatto primo e secondo nello sprint.
Il punto di Marquez
"È una pista dove di solito faccio fatica e quest'anno sarà dura, qui sia Di Giannantonio che Bagnaia sono più forti di me. L'Aprilia è più veloce, qui fanno la differenza, provo a fare il 100%, ma domani dovremo lottare per il settimo o ottavo posto. Sono comunque contento di come sta andando". Queste l'analisi di Marc Marquez: "Gioco in difesa. Sapevo che qui avrei avuto difficoltà, devo stare attento perché ci sono tanti cambi di direzione dove faccio fatica", aggiunge il pilota spagnolo.