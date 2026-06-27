Mondiali, l'Iran spera ancora. 3 scenari per una qualifica

AGI - Dopo l'1-1 con l'Egitto nell'ultima partita del gruppo G, l'Iran saprà solo stanotte se si potrà qualificare ai sedicesimi di finale del mondiale tra le miglior terze. Per andare avanti basta che si realizzi una di queste tre condizioni: - La Croazia perde con il Ghana nel Gruppo L; - RD Congo non batte l'Uzbekistan nel gruppo K (purché l'Uzbekistan non vinca con uno scarto di sette reti o più); - Algeria-Austria non finisce in parità nel Gruppo J.
Tra le migliori terze dovrebbe rientrare il Senegal (a tre punti e con una buona differenza dopo il 5-0 all'Iraq) Questo il quadro degli accoppiamenti già definiti per i sedicesimi di finale: Sudafrica-Canada Olanda-Marocco Usa-Bosnia Brasile-Giappone Costa d'Avorio-Norvegia Argentina-Capo Verde Germania-Paraguay Francia-Svezia Australia-Egitto.
Capo Verde ai sedicesimi senza vincere, non accadeva dal 1998
Il Capo Verde è la prima squadra in ventotto anni a qualificarsi ai sedicesimi dei Mondiali di calcio senza nemmeno una vittoria. L'ultimo precedente risale a Francia '98, quando il Cile passò con tre punti accumulati pareggiando con Italia (2-2), Austria (1-1) e Camerun (1-1), per poi essere eliminato per 4-1 dal Brasile. Il Capo Verde è ora atteso ai sedicesimi dai campioni in carica dell'Argentina. Superò la prima fase a gironi senza vittorie anche l'Italia che trionfò ai Mondiali di Spagna del 1982. La squadra allenata da Bearzot pareggiò per 0-0 con la Polonia e per 1-1 con Perù e Camerun, passando il turno solo per una differenza reti sfavorevole alla squadra africana.
Il Belgio travolge 5-1 la Nuova Zelanda
Il Belgio si è qualificato ai sedicesimi di finale dei mondiali come prima classificata del gruppo G. La squadra di Rudi Garcia ha battuto 5-1 la Nuova Zelanda e ha agganciato l'Egitto (1-1 con l'Iran), ma in virtù della miglior differenza reti ha conquistato la prima posizione. Ad aprire le marcature è stato Trossard, che ha raddoppiato a inizio ripresa; poi il gol di De Bruyne per il 3-0 e quello di Just che accorcia le distanze, ma Lukaku è entrato e ha firmato il poker, prima della rete finale di Saelemaekers.
L’Egitto pareggia 1-1 con l'Iran
L'Egitto vola ai sedicesimi di finale per seconda del gruppo G con il brivido. A Seattle la nazionale del ct Hassan ferma l'Iran sull'1-1, al termine di un finale con un legno e una rete annullata dal Var agli avversari, che ora devono sperare di rientrare tra le migliori terze classificate. I gol, entrambi segnati nel primo quarto d'ora, portano la firma di Saber e Rezaeian.