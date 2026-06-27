Il nazionale under20 Berroteràn morto nel terremoto

AGI - La Federazione calcistica venezuelana ha confermato la morte del centrocampista 18enne Yimvert Berroteràn, nazionale Under 20 della 'Vinotinto', nel terremoto che ha sconvolto il Paese sudamericano. "Oggi, il calcio venezuelano dice addio con immenso dolore a un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese", si legge in una nota postata sui social, "la sua scomparsa addolora l'intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in coloro che hanno condiviso del tempo con lui dentro e fuori dal campo".
"Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di Vinotinto. Riposa in pace". Berroteràn era cresciuto nel vivaio dell'Universidad Central de Venezuela FC e quest'anno aveva esordito nella massima serie venezuelana.
La carriera e le convocazioni
Con la Under 17 aveva partecipato ai Mondiali in Qatar dell'anno scorso e quest'anno era stato convocato più volte nella Under 20.